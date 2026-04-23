Euroleague: Μετακομίζει στο Μπότεβγκραντ η Χάποελ Τελ Αβίβ

Οι Ισραηλινοί μένουν στη Βουλγαρία αλλά από την Arena8888 της Σόφιας πηγαίνουν στο μικρό κλειστό των 3.500 θέσεων στα προάστια της πρωτεύουσας της χώρας, για τα ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Πρόβλημα προέκυψε στη Χάποελ Τελ Αβίβ αναφορικά με το γήπεδο που χρησιμοποίησε σαν έδρα στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν. Όλα αυτά λίγο καιρό πριν την τουλάχιστον μία αναμέτρηση που θα δώσουν στο γήπεδο που χρησιμοποιούν σαν έδρα, κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Λίγες μέρες πριν αρχίσει η σειρά των πλέι οφ με τη «βασίλισσα», οι Ισραηλινοί γίνεται γνωστό πως δεν θα παίξουν στη Σόφια και στην Arena8888 χωρητικότητας 12.000 θεατών. Αντίθετα θα μετακομίσουν στα προάστια της πρωτεύουσας της Βουλγαρίας και συγκεκριμένα στο Μπότεβγκραντ.

Εκεί το κλειστό γήπεδο της περιοχής έχει χωρητικότητα 3.500 θεατές. Και εκεί θα δώσει η Χάποελ Τελ Αβίβ το ένα ή τα δύο ματς που θα χρειαστεί να παίξει με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Όπως αποκάλυψε το Sport5, η αλλαγή έδρας οφείλεται σε μη έγκυρο «κλείσιμο» του γηπέδου στη Σόφια. Με αποτέλεσμα τώρα που ζητήθηκε αυτό να μην είναι διαθέσιμο. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, στην Χάποελ δεν είχαν προβλέψει κάτι τέτοιο καθώς θεωρούσαν πως θα έχουν προλάβει να γυρίσουν στο Ισραήλ για τα ματς των πλέι οφ.

Ακόμη κι αν τα ματς γίνονται σε άλλη χώρα, η αλλαγή έδρας από το γήπεδο των 12.000 θέσεων σε αυτό των 3.500, σημαίνει οικονομική χασούρα περίπου 400.000 ευρώ.