Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026
Onsports team 21 Απριλίου 2026, 23:39
Ολυμπιακός: Με Μπαρτσελόνα ή Μονακό για την πρόκριση στο Euroleague Final Four 2026

Η Μπαρτσελόνα νίκησε (80-72) τον Ερυθρό Αστέρας και θα αντιμετωπίσει τη Μονακό με στόχο την τελευταία θέση στα playoffs και τη συνάντηση με τον Ολυμπιακό, για μια θέση στο Euroleague Final Four 2026.

Το βράδυ της Παρασκευής (24/4) ο Ολυμπιακός θα γνωρίζει τον αντίπαλό του στα playoffs της Euroleague.

Η Μονακό, που προέρχεται από την ήττα κόντρα στον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens, θα υποδεχθεί την Μπαρτσελόνα, η οποία επικράτησε του Ερυθρού Αστέρα. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Ουίλ Κλάιμπερν, ο οποίος ξεκίνησε τον αγώνα με 6/6 τρίποντα, μετρώντας συνολικά 22 πόντους, 7 ριμπάουντ και 3 ασίστ.

Η ομάδα που θα επικρατήσει από το Μονακό – Μπαρτσελόνα, το οποίο θα διεξαχθεί την Παρασκευή (24/04, 20:30), θα βρεθεί απέναντι στους «ερυθρόλευκους» με μειονέκτημα έδρας, σε σειρά best-of-five (2-2-1), με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας (22-24/5).



