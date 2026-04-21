Φενέρμπαχτσε: «Κλείνει» Φόρεστ και Σαργκιούνας – Όσα αναφέρουν στην Τουρκία

Σε προχωρημένο στάδιο για την ενίσχυσή της, ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας.

Την πληροφορία μετέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου, τονίζοντας πως οι δύο παίκτες προορίζονται να αποτελέσουν τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας για τη νέα χρονιά.

Μολονότι η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, οι ιθύνοντες του συλλόγου κινούνται ήδη με φόντο τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν κι ήδη φέρεται να έχουν κλείσει τους δύο παίκτες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Φόρεστ, που αγωνίζεται φέτος στην Μπασκόνια, καθώς και ο Σαργκιούνας της Ρίτας, έχουν συμφωνήσει με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.