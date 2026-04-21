Φενέρμπαχτσε: «Κλείνει» Φόρεστ και Σαργκιούνας – Όσα αναφέρουν στην Τουρκία
Onsports team 21 Απριλίου 2026, 18:58
EUROLEAGUE

Σε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας ήρθε η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα όσα αναφέρουν στην Τουρκία.

Σε προχωρημένο στάδιο για την ενίσχυσή της, ενόψει της νέας σεζόν βρίσκεται η Φενέρμπαχτσε, η οποία φέρεται να έχει έρθει σε συμφωνία με τους Τρεντ Φόρεστ και Ίγκνας Σαργκιούνας.

Την πληροφορία μετέφερε ο Τούρκος δημοσιογράφος Γιαγκίζ Σαμπούντσογλου, τονίζοντας πως οι δύο παίκτες προορίζονται να αποτελέσουν τα πρώτα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας για τη νέα χρονιά.

Μολονότι η Φενέρμπαχτσε ετοιμάζεται για τις αναμετρήσεις των playoffs της EuroLeague απέναντι στη Ζάλγκιρις, οι ιθύνοντες του συλλόγου κινούνται ήδη με φόντο τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν κι ήδη φέρεται να έχουν κλείσει τους δύο παίκτες.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο Φόρεστ, που αγωνίζεται φέτος στην Μπασκόνια, καθώς και ο Σαργκιούνας της Ρίτας, έχουν συμφωνήσει με την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ενισχύοντας το ρόστερ ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.



EUROLEAGUE
LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in της Euroleague
11 λεπτά πριν LIVE CHAT Παναθηναϊκός AKTOR - Μονακό: Η κρίσιμη αναμέτρηση για τα play in της Euroleague
ΜΠΑΣΚΕΤ
FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ
50 λεπτά πριν FIBA Europe Cup: Στη Θεσσαλονίκη η Μπιλμπάο για τον τελικό με ΠΑΟΚ - Αγωνία για Χίλιαρντ
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία ο Βάργκα για να… αποχαιρετήσει τη Φερεντσβάρος – Όσα δήλωσε στην πατρίδα του
50 λεπτά πριν ΑΕΚ: Στην Ουγγαρία ο Βάργκα για να… αποχαιρετήσει τη Φερεντσβάρος – Όσα δήλωσε στην πατρίδα του
BASKET LEAGUE
Άρης: Οι οπαδοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια με Πανιώνιο ελέω… Antetokounbros
54 λεπτά πριν Άρης: Οι οπαδοί εξαφάνισαν τα εισιτήρια με Πανιώνιο ελέω… Antetokounbros
