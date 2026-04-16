Αταμάν: «Δε χρειάζεται να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για την αυριανή αναμέτρηση της ομάδας του με την Εφές ξεκαθαρίζοντας πως στόχος είναι η νίκη και πως αν οι παίκτες του παίξουν όπως με τη Μπαρτσελόνα τότε θα είναι νικητές.

Ο Παναθηναϊκός δίνει αύριο το βράδυ τον τελευταίο αγώνα της κανονικής περιόδου της EuroLeague και θέλει νίκη και μόνο νίκη για να μπορέσει να πλασαριστεί σε όσο το δυνατόν καλύτερη θέση. Και όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν ο Παναθηναϊκός θα κάνει αυτό που πρέπει χωρίς να σκέφτεται τι θα συμβεί στα υπόλοιπα ματς.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Θα παίξουμε το τελευταίο ματς της κανονικής περιόδου. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τα άλλα παιχνίδια. Ο στόχος είναι αύριο να παίξουμε καλό μπάσκετ και να νικήσουμε. Είναι εκτός πλέι οφ, αλλά νίκησαν τα δύο τελευταία παιχνίδια. Για εμάς δεν είναι ώρα να βάλουμε πίεση στους εαυτούς μας, είμαστε καλή ομάδα, πρέπει να παίξουμε επιθετικά, να παίξουμε καλό μπάσκετ. Πρέπει να παίξουμε όπως με την Μπαρτσελόνα. Συμπαγής άμυνα και στην επίθεση να μοιράσουμε την μπάλα. Η Βαλένθια έπαιξε διαφορετικό μπάσκετ, δεν είναι εύκολο να παίξεις απέναντί τους. Πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό και να θυμηθούμε πώς παίξαμε με την Μπαρτσελόνα. Πρέπει να εστιάσουμε 100% στο παιχνίδι που παίξαμε με την Μπαρτσελόνα».

Για τον Ναν: «Ο Ναν ήταν καλά μέσα στην εβδομάδα, αλλά τώρα πριν την προπόνηση σήκωσε μερικά βάρη και έχει σπασμό στη μέση και μου ζήτησε να κάνει θεραπεία για να είναι έτοιμος αύριο. Δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα. Μού είπε ότι αύριο το πρωί στο shoot around νομίζει ότι θα είναι έτοιμος».

Για το αν θα έχει όλη την ομάδα αύριο: «Το ελπίζω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν μερικές φορές την ημέρα του αγώνα, οι γιατροί, ή οι παίκτες είπαν ότι δεν ήταν έτοιμοι να παίξουν επειδή ήταν άρρωστοι ή τραυματίες. Αλλά τώρα κάναμε μερικά μίτινγκ, ότι δεν είναι ώρα για δικαιολογίες, είναι ώρα να είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Έχουμε σπουδαία ομάδα, πρέπει να εστιάσουμε στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Δεν έχει σημασία αν τερματίσεις στα playoffs ή στα play-in, πρέπει να παίξουμε μπάσκετ ως Παναθηναϊκός και με όλο τον κόσμο που έχει σπουδαία συμβολή. Αυτό θα είναι το κλειδί για να φτάσει η ομάδα στους μεγάλους στόχους»