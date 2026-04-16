Παναθηναϊκός AKTOR: Προληπτικά εκτός προπόνησης ο Ναν

Ο Κέντρικ Ναν δεν συμμετείχε προληπτικά στην προπόνηση της Πέμπτης στον Παναθηναϊκό ενόψει της αναμέτρησης κόντρα στην Εφές.

Με μια σημαντική απουσία ολοκληρώθηκε η σημερινή προπόνηση του Παναθηναϊκού εν' όψει του αυριανού αγώνα με την Εφές, καθώς ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε στη διάθεσή του τον Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός άσος ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στη μέση, με την κατάστασή του να μην εμπνέει ανησυχία και να προφυλάσσεται από την σημερινή προπόνηση, ακολουθώντας πρόγραμμα αποθεραπείας.

Απών ήταν και ο Αλέξανδρος Σαμοντούρφ, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει πως η κατάσταση του Αμερικανού παίκτη δεν εμπνέει ανησυχία αναφορικά με την αυριανή συμμετοχή του στην αναμέτρηση με τους Τούρκους.