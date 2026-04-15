Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας
Οnsports Τeam 15 Απριλίου 2026, 15:57
EUROLEAGUE

Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε έξαλλο τον Χουάν Λαπόρτα ο οποίος έριξε τα βέλη του στη διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης. 

Ο Χουάν Λαπόρτα δεν πήρε και με πολύ ψύχραιμο τρόπο τον αποκλεισμό των «μπλαουγκράνα» εξαπολύοντας επίθεση στην διαιτησία για τις αποφάσεις που έκριναν το ματς με την Ατλέτικο.

«Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ τους αντιπάλους μας, αλλά η χθεσινή διαιτησία, τόσο από τον διαιτητή όσο και από το VAR, ήταν ντροπή. Αυτό που μας έκαναν είναι απαράδεκτο. Στον πρώτο αγώνα, μας έδωσαν ήδη ένα καθαρό πέναλτι και απέβαλαν έναν από τους παίκτες μας όταν ήταν κίτρινη κάρτα επειδή ο Τζουλιάνο δεν είχε τον έλεγχο της μπάλας», δήλωσε ο Λαπόρτα, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ότι η Μπαρτσελόνα θα υποβάλει νέα καταγγελία στην UEFA.



Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved