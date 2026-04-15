Έξαλλος Λαπόρτα κατά της διαιτησίας

Οnsports Τeam

Ο αποκλεισμός της Μπαρτσελόνα από την Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε έξαλλο τον Χουάν Λαπόρτα ο οποίος έριξε τα βέλη του στη διαιτησία της χθεσινής αναμέτρησης.

«Πρώτα απ' όλα, θέλω να συγχαρώ τους αντιπάλους μας, αλλά η χθεσινή διαιτησία, τόσο από τον διαιτητή όσο και από το VAR, ήταν ντροπή. Αυτό που μας έκαναν είναι απαράδεκτο. Στον πρώτο αγώνα, μας έδωσαν ήδη ένα καθαρό πέναλτι και απέβαλαν έναν από τους παίκτες μας όταν ήταν κίτρινη κάρτα επειδή ο Τζουλιάνο δεν είχε τον έλεγχο της μπάλας», δήλωσε ο Λαπόρτα, ο οποίος ανακοίνωσε επίσης ότι η Μπαρτσελόνα θα υποβάλει νέα καταγγελία στην UEFA.