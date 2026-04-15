Ευρωλίγκα: Ποινή 3 εκατομμυρίων ευρώ στον Παναθηναϊκό

Η Euroleague επέβαλλε πρόστιμα σε τέσσερις ομάδες για υπέρβαση στο salary cap με τον Ολυμπιακό να καλείται να πληρώσει 300.000 ευρώ.

Η Ευρωλίγκα τιμώρησε με ποινή 3,06 εκατομμύρια ευρώ τον Παναθηναϊκό λόγω των υψηλών συμβολαίων που παραβίασαν τον «πήχη» στα συμβόλαια παικτών. Στα μαλακά ο Ολυμπιακός με πρόστιμο 300.000 ευρώ.

Πρόστιμα επιβλήθηκαν επίσης στην Εφές, που θα πληρώσει 1.070.000 ευρώ λόγω υπέρβασης 1.800.000 ευρώ, καθώς και στη Χάποελ Τελ Αβίβ. Η τελευταία τιμωρήθηκε με 2.800.000 ευρώ για τις απολαβές των παικτών της, ενώ θα καταβάλει επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ, καθώς η χρηματοδότηση από τον Οφέρ Γιανάι ξεπερνά το επιτρεπτό ποσοστό του προϋπολογισμού.

Τα ποσά των προστίμων θα διανεμηθούν στις υπόλοιπες ομάδες της διοργάνωσης, στο πλαίσιο της προσπάθειας ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της λίγκας.