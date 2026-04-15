EuroLeague: Κάτοικος Βαλένθια έως το 2029 ο Μπρανκού Μπαντιό

Η Βαλένθια ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον διεθνή Σενεγαλέζο γκαρντ Μπρανκού Μπαντιό, με το νέο συμβόλαιο να έχει διάρκεια έως το τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2028-2029.

Ο 27χρονος περιφερειακός, στην πρώτη του πλήρη σεζόν στην EuroLeague, έχει καθιερωθεί ως ένας από τους βασικούς επιθετικούς πυλώνες της ισπανικής ομάδας, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 10,8 πόντους, 2,1 ριμπάουντ και 2,1 ασίστ ανά αγώνα. Παράλληλα, η παρουσία του χαρακτηρίζεται από υψηλή ένταση και σημαντική αμυντική συνεισφορά, στοιχεία που δεν αποτυπώνονται πλήρως στα στατιστικά, αλλά κρίνονται καθοριστικά για την πορεία της ομάδας.

Η συμβολή του Μπαντιό θεωρείται κομβική στην ιστορική πρόκριση της Βαλένθια στα πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης με πλεονέκτημα έδρας. Πρόσφατα, μάλιστα, σημείωσε ατομικό ρεκόρ στην Euroleague, πετυχαίνοντας 20 πόντους και συγκεντρώνοντας 22 βαθμούς αξιολόγησης στη νίκη επί της Αρμάνι Μιλάνο.

Σε επίπεδο συνολικής παρουσίας τη φετινή σεζόν, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων στο ισπανικό πρωτάθλημα και στο Κύπελλο Ισπανίας, ο Σενεγαλέζος γκαρντ μετρά 60 συμμετοχές, με μέσους όρους 10,4 πόντους, 2,2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Ο Μπαντιό εντάχθηκε στη Βαλένθια το καλοκαίρι του 2024, προερχόμενος από τη Μανρέσα, όπου είχε συνεργαστεί για τρεις σεζόν με τον προπονητή Πέδρο Μαρτίνεθ. Στη δεύτερη χρονιά του με την ομάδα, έχει ήδη καταγράψει 122 εμφανίσεις και πλησιάζει την είσοδό του στους 40 κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.