Θύρα 13: «Είμαστε οι καλύτεροι, τώρα είναι η ώρα μας»

Η πιο κρίσιμη στιγμή της σεζόν για τον μπασκετικό Παναθηναϊκό έχει φτάσει και η Θύρα 13 για μία ακόμα φορά στέκεται εμπράκτως στο πλευρό των προπονητών και των παικτών του «τριφυλλιού» δηλώνοντας την απόλυτη πίστη της σε αυτούς.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η κανονική περίοδος της Ευρωλίγκας τελειώνει την Παρασκευή με αναμέτρηση στο γήπεδό μας.



Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, ο βασιλιάς της Ευρώπης, θα ριχτεί στη μάχη των Play-off. Πιθανόν να παίξει και Play-in. Πιθανόν να παίξει με τη Ρεάλ, με τη Βαλένθια, μακάρι να παίξει με τους απογόνους του 6ου αμερικανικού στόλου… Με όποιον ή όποια και να παίξει, δε μας ενδιαφέρει…



Πώς το λένε δηλαδή; Απλώς δεν τον βλέπουμε! Βλέπουμε μόνο αυτό: Final Four στο σπίτι μας, μετά από 19 χρόνια, και τους αρχηγούς μας μαζί με τον προπονητή μας να σηκώνουν το 8ο στον ουρανό…



Έχουμε τους καλύτερους παίχτες, τον πιο πετυχημένο προπονητή, το καλύτερο γήπεδο, κι εμείς θα είμαστε εκεί να τους βοηθήσουμε με την κατάθεση ψυχής και φωνής, να βρουν το ρυθμό τους και να γ…. όποιον βρεθεί μπροστά μας σε αυτόν τον δρόμο.



Μήνυμα προς πιθανούς αντιπάλους: όποιος έχει τ’ αρχ…, ας μας διαλέξει…



Μήνυμα προς τους συνοπαδούς: όποιος δε φωνάζει στο 110% ή έχει σκοπό να έρθει για να γκρινιάξει, να κάτσει σπίτι του. Δεν θα έχει θέση στο γήπεδο. Δεν υπάρχει θέση για μιζέρια και εσωστρέφεια…μόνο για καυλ…. 40’ λεπτά!



Μήνυμα προς τον υπόλοιπο κόσμο του γηπέδου: ξυπνήστε και αφήστε στην άκρη κινητά και selfies. Είναι η ώρα μας!



Μήνυμα προς τους απανταχού πολεμοχαρείς του πληκτρολογίου: ΔΕΝ θα μολύνεται το μπάσκετ. Το ταμείο γίνεται στο τέλος!



Υ.Γ. Για να μην ξεχνάμε: μία κούπα έχει κριθεί μέχρι στιγμής, κι εκεί περάσαμε από πάνω σας»!