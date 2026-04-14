«Μιλουτίνοφ και Ντόρσεϊ είχαν συμφωνήσει με την Αρμάνι Μιλάνο»

Η αλήθεια είναι πως από το περασμένο καλοκαίρι οι φήμες ήταν κάτι παραπάνω από έντονες για τις δύο περιπτώσεις, αλλά τώρα ήρθε ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να τις επιβεβαιώσει στο ακέραιο.

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής των Ιταλών, Τζιανμαρία Βατσίρκα, αποκάλυψε πως το περασμένο καλοκαίρι οι Ιταλοί είχαν συμφωνήσει με τους Νίκολα Μιλουτίνοφ και Τάϊλερ Ντόρσεϊ για να συνεχίσουν την καριέρα τους στο Μιλάνο.

«Υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός τώρα, οπότε μπορώ να το πω: ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρυσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η εμπειρία του εκεί (σ.σ στον Ολυμπιακό) είχε τελειώσει. Υπήρχαν ζητήματα — τα ξέρουν όλοι — και δεν έπαιζε. Αλλά τελικά, δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας. Έτσι ο Ντόρσεϊ έμεινε εκεί εξαιτίας αυτού του θέματος με το διαβατήριο και τη λίγκα. Και φέτος, ο Ντόρσεϊ έκανε την επιστροφή της χρονιάς. Από πλευράς σχέσεων, προέκυψε επίσης μια περίεργη κατάσταση. Προσπαθήσαμε· ο παίκτης ήταν πρόθυμος, ήταν διαθέσιμος, αλλά ο σύλλογος δεν ήταν σύμφωνος», σημείωσε ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Αρμάνι, που αποχώρησε τον Ιούνιο του 2025.

Και ο Βατσίρκα δε σταμάτησε εκεί καθώς αναφέρθηκε και στην περίπτωση του Μιλουτίνοφ το συμβόλαιο του οποίου με τον Ολυμπιακό είχε τελειώσει, αλλά όλα άλλαξαν μετά τον τραυματισμό του Μουσταφά Φαλ. «Αλμπέρτο, δεν αποκαλύπτω κάτι τρομερό εδώ, και δεν νομίζω ότι θα ενοχληθεί κανείς: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη—δηλαδή—τελειωμένη υπόθεση με το Μιλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που ο Φαλ χτύπησε, ο Μιλουτίνοφ βρέθηκε σε διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει απ’ έξω, τον κράτησαν στο γραφείο και βγήκε από εκεί με ανανέωση, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί. Έτσι έγιναν τα πράγματα. Και φέτος, ήταν ο καλύτερος σέντερ της EuroLeague σύμφωνα με πολλούς—σύμφωνα με πολλούς από εσάς», είπε ο Ιταλός παράγοντας.