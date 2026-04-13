Euroleague: Έρχονται εξελίξεις με το ιδιοκτησιακό της Μονακό
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 19:02
EUROLEAGUE / Μονακό

Euroleague: Έρχονται εξελίξεις με το ιδιοκτησιακό της Μονακό

Τι αναφέρει δημοσίευμα στο Πριγκιπάτο για επιχειρηματίες που προχωρούν τις συζητήσεις για να εμπλακούν στην ομάδα και να τη βγάλουν απ’ το αδιέξοδο.

Η λύση στο πρόβλημα της Μονακό, ίσως να είναι κοντά. Όπως αναφέρει το «Monaco Matin», επιχειρηματίες από την Ευρώπη, την Αμερική και όχι μόνο, είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Η οποία δεν έχει δεδομένη θέση στην Euroleague για την επόμενη σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τελικά δεν θα αγωνίζεται εκεί.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως άμεσα θα έρθουν ανακοινώσεις, ευχάριστες για την Μονακό. Αυτές της μέρες η κινητικότητα είναι έντονη και φέρεται να υπάρχουν επίσημες συζητήσεις για επένδυση πλέον.

Μάλιστα οι εξελίξεις συνδέονται και με την παρουσία του Αλεξέι Φεντορίτσεβ, προέδρου της ομάδας, στον πρόσφατο αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Οι φήμες πήραν «φωτιά», καθώς μαζί του ήταν ο Τζαχίντ Φαζάλ-Καρίμ, πρόεδρος της Jetcraft. Εκ των κορυφαίων εταιρειών πωλήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ζίβκοβιτς, πρόβλημα με Ντεσπόντοβ
21 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ζίβκοβιτς, πρόβλημα με Ντεσπόντοβ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κατασχέθηκε από το κράτος η περιουσία της αρχηγού της Εθνικής γυναικών του Ιράν
24 λεπτά πριν Κατασχέθηκε από το κράτος η περιουσία της αρχηγού της Εθνικής γυναικών του Ιράν
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης
41 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Τραγωδία στην Γκάνα: 20χρονος ποδοσφαιριστής νεκρός σε ένοπλη ληστεία
1 ώρα πριν Τραγωδία στην Γκάνα: 20χρονος ποδοσφαιριστής νεκρός σε ένοπλη ληστεία
Όλες οι ειδήσεις
