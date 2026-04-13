Euroleague: Έρχονται εξελίξεις με το ιδιοκτησιακό της Μονακό

Τι αναφέρει δημοσίευμα στο Πριγκιπάτο για επιχειρηματίες που προχωρούν τις συζητήσεις για να εμπλακούν στην ομάδα και να τη βγάλουν απ’ το αδιέξοδο.

Η λύση στο πρόβλημα της Μονακό, ίσως να είναι κοντά. Όπως αναφέρει το «Monaco Matin», επιχειρηματίες από την Ευρώπη, την Αμερική και όχι μόνο, είναι έτοιμοι να επενδύσουν στην ομάδα του Πριγκιπάτου. Η οποία δεν έχει δεδομένη θέση στην Euroleague για την επόμενη σεζόν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως τελικά δεν θα αγωνίζεται εκεί.

Το ρεπορτάζ αναφέρει πως άμεσα θα έρθουν ανακοινώσεις, ευχάριστες για την Μονακό. Αυτές της μέρες η κινητικότητα είναι έντονη και φέρεται να υπάρχουν επίσημες συζητήσεις για επένδυση πλέον.

Μάλιστα οι εξελίξεις συνδέονται και με την παρουσία του Αλεξέι Φεντορίτσεβ, προέδρου της ομάδας, στον πρόσφατο αγώνα με την Μπαρτσελόνα. Οι φήμες πήραν «φωτιά», καθώς μαζί του ήταν ο Τζαχίντ Φαζάλ-Καρίμ, πρόεδρος της Jetcraft. Εκ των κορυφαίων εταιρειών πωλήσεων ιδιωτικών αεροσκαφών.