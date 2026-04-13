Αποθέωση για Πρίφτη στην Ιταλία: «Δημήτρης, ένας από εμάς»
Onsports Team 13 Απριλίου 2026, 19:39
ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι οπαδοί της Ρέτζιο Εμίλια αποθέωσαν για μία ακόμα φορά τον Έλληνα τεχνικό ο οποίος συνεχίζει να οδηγεί εκ του ασφαλούς την ιταλική ομάδα.

Ο Δημήτρης Πρίφτης δείχνει να περνάει τα καλύτερα μπασκετικά του χρόνια στην Ιταλία και στον πάγκο της Ρέτζιο Εμίλια, έχοντας αναπτύξει έναν ισχυρό δεσμό με τον κόσμο της ιταλικής ομάδας. 

Και αυτός ήταν και ένας από τους λόγους που έφερε τις δύο πλευρές σε μια νέα σμυνφωνία για συβόλαιο μέχρι το 2028. 

Εν τω μεταξύ η ιταλικλα ομάφα  έφτασε σε ακόμα μια νίκη (96-78), με τους οπαδούς της ομάδας να υψώνουν ένα μεγάλο πανό που έγραφε «Δημήτρης, ένας από εμάς».

Στη συνέχεια μάλιστα ο Πρίφτης πήγε προς το μέρος του κόσμου για να τους χαιρετήσει και να αποθεωθεί ξανά.



