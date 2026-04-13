Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ’ ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πάει φουλ για πλεονέκτημα έδρας μετά την επικράτηση στο εξ αναβολής ντέρμπι κόντρα στην Μακάμπι (99-88) – Μόνο σε ενδεχόμενο νίκης δικής του, ήττα της Ζαλγκίρις και του Ερυθρού Αστέρα, μπαίνει εξάδα ο Παναθηναϊκός AKTOR.
Η εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, «καθάρισε» κάθε εκκρεμότητα που υπήρχε στο πρόγραμμα της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε εύκολα στο Βελιγράδι κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο αντίπαλό της, με σκορ 99-88. Αποτέλεσμα που «κλείδωσε» τη συμμετοχή στα πλέι οφ.
Ο Μπράιαντ με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος, με τον Μάλκολμ να ακολουθεί με 16. Μπλέικνι (14), Τζόουνς και Οντιάσε (13) ήταν εξαιρετικοί για τους νικητές. Από τους ηττημένους, διασώθηκε ο Ουόκερ με 17 και ο Σόρκιν με 15.
Μετά το αποτέλεσμα στο Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβηκε στην 4η θέση και… εκτόπισε από το πλεονέκτημα έδρας την Φενέρμπαχτσε. Στην τριπλή ισοβαθμία (μαζί και η Ρεάλ) στις 23 νίκες. Έτσι οι Ισραηλινοί με «διπλό» στο Μονακό εξασφαλίζουν πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Αυτό το αποτέλεσμα πάντως, «έκαψε» τη μία προοπτική που είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR για να βρεθεί απ’ ευθείας στις θέσεις των πλέι οφ. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε οι «πράσινοι» να νικήσουν την Έφες τελευταία αγωνιστική, η Χάποελ να κάνει 2 ήττες (Μακάμπι-Μονακό) και παράλληλα να ηττηθεί και ο Ερυθρός Αστέρας.
Πλέον, μοναδικό ενδεχόμενο για να βρεθεί το «τριφύλλι» στις θέσεις της απ’ ευθείας συμμετοχής στα πλέι οφ, είναι να νικήσει τους Τούρκους, να χάσει η Ζαλγκίρις Κάουνας στην έδρα της απ’ την αδιάφορη Παρί και παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ειδικά λόγω του παιχνιδιού στη Λιθουανία, αυτό το σενάριο φαντάζει να μη συγκεντρώνει πολλές ελπίδες.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Ολυμπιακός 25-12
Βαλένθια 24-13
Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14
Φενέρμπαχτσε 23-14
Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15
Ερυθρός Αστέρας 21-16
Παναθηναϊκός AKTOR 21-16
Μονακό 21-16
Μπαρτσελόνα 20-17
Ντουμπάι BC 19-18
Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19
Μπάγερν Μονάχου 17-20
Αρμάνι Μιλάνο 17-20
Παρί 15-22
Παρτίζαν 15-22
Μπασκόνια 13-24
Βίρτους Μπολόνια 13-24
Αναντόλου Έφες 12-25
Βιλερμπάν 8-29
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (38η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ)
Πέμπτη 16/4
21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
21:05 Μακάμπι Τ.Α. – Βίρτους Μπολόνια
21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντόλου Έφες
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου