Euroleague: Νίκησε η Χάποελ, «κάηκε» ένα σενάριο απ’ ευθείας συμμετοχής Παναθηναϊκού στα πλέι οφ

Onsports Team

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη πάει φουλ για πλεονέκτημα έδρας μετά την επικράτηση στο εξ αναβολής ντέρμπι κόντρα στην Μακάμπι (99-88) – Μόνο σε ενδεχόμενο νίκης δικής του, ήττα της Ζαλγκίρις και του Ερυθρού Αστέρα, μπαίνει εξάδα ο Παναθηναϊκός AKTOR.

Η εξ αναβολής αναμέτρηση ανάμεσα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Χάποελ Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι, «καθάρισε» κάθε εκκρεμότητα που υπήρχε στο πρόγραμμα της Euroleague. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε εύκολα στο Βελιγράδι κόντρα στην τυπικά γηπεδούχο αντίπαλό της, με σκορ 99-88. Αποτέλεσμα που «κλείδωσε» τη συμμετοχή στα πλέι οφ.

Ο Μπράιαντ με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος, με τον Μάλκολμ να ακολουθεί με 16. Μπλέικνι (14), Τζόουνς και Οντιάσε (13) ήταν εξαιρετικοί για τους νικητές. Από τους ηττημένους, διασώθηκε ο Ουόκερ με 17 και ο Σόρκιν με 15.

Μετά το αποτέλεσμα στο Βελιγράδι, η Χάποελ Τελ Αβίβ ανέβηκε στην 4η θέση και… εκτόπισε από το πλεονέκτημα έδρας την Φενέρμπαχτσε. Στην τριπλή ισοβαθμία (μαζί και η Ρεάλ) στις 23 νίκες. Έτσι οι Ισραηλινοί με «διπλό» στο Μονακό εξασφαλίζουν πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.

Αυτό το αποτέλεσμα πάντως, «έκαψε» τη μία προοπτική που είχε ο Παναθηναϊκός AKTOR για να βρεθεί απ’ ευθείας στις θέσεις των πλέι οφ. Για να συμβεί αυτό, έπρεπε οι «πράσινοι» να νικήσουν την Έφες τελευταία αγωνιστική, η Χάποελ να κάνει 2 ήττες (Μακάμπι-Μονακό) και παράλληλα να ηττηθεί και ο Ερυθρός Αστέρας.

Πλέον, μοναδικό ενδεχόμενο για να βρεθεί το «τριφύλλι» στις θέσεις της απ’ ευθείας συμμετοχής στα πλέι οφ, είναι να νικήσει τους Τούρκους, να χάσει η Ζαλγκίρις Κάουνας στην έδρα της απ’ την αδιάφορη Παρί και παράλληλα ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ στη Μαδρίτη. Ειδικά λόγω του παιχνιδιού στη Λιθουανία, αυτό το σενάριο φαντάζει να μη συγκεντρώνει πολλές ελπίδες.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ολυμπιακός 25-12

Βαλένθια 24-13

Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14

Φενέρμπαχτσε 23-14

Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

Ερυθρός Αστέρας 21-16

Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

Μονακό 21-16

Μπαρτσελόνα 20-17

Ντουμπάι BC 19-18

Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19

Μπάγερν Μονάχου 17-20

Αρμάνι Μιλάνο 17-20

Παρί 15-22

Παρτίζαν 15-22

Μπασκόνια 13-24

Βίρτους Μπολόνια 13-24

Αναντόλου Έφες 12-25

Βιλερμπάν 8-29

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (38η ΚΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ)

Πέμπτη 16/4

21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε

21:05 Μακάμπι Τ.Α. – Βίρτους Μπολόνια

21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο

21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια

21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

Παρασκευή 17/4

20:00 Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί

20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ

21:00 Ντουμπάι BC – Βαλένθια

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Αναντόλου Έφες

21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου