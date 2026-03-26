Μονέκε: «Δεν περίμενα αποδοκιμασίες από τον κόσμο, επηρεάστηκα»

Ο πρώην παίκτης της Μπασκόνια και νυν του Ερυθρού Αστέρα δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για το γεγονός πως οι φίλοι της ομάδας της Βιτόρια τον αποδοκίμασαν.

Η Μπασκόνια δεν κατάφερε να επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα στη Βιτόρια, με τον Τσίμα Μονέκε να είναι το κεντρικό πρόσωπο της αναμέτρησης και να αποδοκιμάζεται εντόνως από τον κόσμο των γηπεδούχων. Μάλιστα ο ίδιος δεν έκρυψε την απογοήτευσή του αλλά και το γεγονός πως επηρεάστηκε από αυτές.

«Οι αποδοκιμασίες κατά την διάρκεια της παρουσίασης με επηρέασαν γιατί δεν περίμενα τέτοια αντίδραση από το κοινό» ανέφερε σύμφωνα με το «Meridian Sport».