Euroleague Βαθμολογία: Στο 19-14 ο Παναθηναϊκός AKTOR, 12η ήττα για Ολυμπιακό
Νίκη πλέι οφ το «τριφύλλι», ήττα που δεν «πληγώνει» αλλά προβληματίζει τον Ολυμπιακό – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Η πλειοψηφία των αναμετρήσεων της 33ης αγωνιστικής της Euroleague, ολοκληρώθηκε. Για την Ελλάδα υπήρξε μια επιτυχία και μια αποτυχία, καθώς ο Παναθηναϊκός AKTOR πήρε σπουδαία νίκη στην έδρα της Ντουμπάι (Σεράγεβο), ενώ ο Ολυμπιακός ηττήθηκε στη Βαλένθια από τις «νυχτερίδες».
Οι «ερυθρόλευκοι» έχασαν την ευκαιρία να ανέβουν στην κορυφή με αγώνα περισσότερο, καθώς νωρίτερα η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από την Μακάμπι Τελ Αβίβ (94-89). Έτσι οι Τούρκοι έχουν ρεκόρ 23-10, ενώ η ομάδα του Πειραιά 22-12.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανέβηκε στο 19-14, κρατώντας την τύχη στα χέρια του για τα πλέι οφ. Όντας στην 8η θέση, αλλά σε ισοβαθμία με την Ζαλγκίρις που είναι 6η (νίκησε 78-71 την Μπάγερν Μονάχου).
Η Μονακό έχει ίδιο ρεκόρ καθώς πήρε σημαντική νίκη 90-85 με την Αρμάνι, λίγες μέρες πριν έρθει στο Telekom Center Athens.
Η Ρεάλ είναι σε τροχιά πλεονεκτήματος μετά το 92-83 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, ανεβαίνοντας στο 21-12.
Τέλος, στο αδιάφορο βαθμολογικά Παρτίζαν-Βιλερμπάν, οι Σέρβοι επικράτησαν 79-78.
EUROLEAGUE - 33η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Ντουμπάι –Παναθηναϊκός AKTOR 104-107
Βαλένθια –Ολυμπιακός 85-84
Μονακό –Αρμάνι Μιλάνο 90-85
Ζαλγκίρις Κάουνας –Μπάγερν Μονάχου 78-71
Μακάμπι Τελ Αβίβ –Φενερμπαχτσέ 94-89
Μπαρτσελόνα – Αναντολού Εφές 78-71
Παρτιζάν –Βιλερμπάν 79-78
Ρεάλ Μαδρίτης –Χαποέλ Τελ Αβίβ 92-83
Τετάρτη, 25 Μαρτίου
Μπασκόνια –Ερυθρός Αστέρας
Τρίτη 31 Μαρτίου
Βίρτους Μπολόνια –Παρί
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Φενερμπαχτσέ 23-10
Ολυμπιακός 22-12
Βαλένθια 21-12
Ρεάλ Μαδρίτης 21-12
Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12
Ζαλγκίρις Κάουνας 19-14
Μονακό 19-14
Παναθηναϊκός AKTOR 19-14
Μπαρτσελόνα 19-14
Ερυθρός Αστέρας 18-14
Ντουμπάι 17-16
Αρμάνι Μιλάνο 16-17
Μακάμπι Τελ Αβίβ 16-16
Βίρτους Μπολόνια 13-19
Μπάγερν Μονάχου 13-20
Παρτιζάν 13-20
Παρί 12-21
Αναντολού Εφές 10-23
Μπασκόνια 9-23
Βιλερμπάν 8-25
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (34η)
Παρί – Ολυμπιακός 87-104
Πέμπτη 26/3
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ντουμπάι
Αρμάνι Μιλάνο – Βίρτους Μπολόνια
Μπάγερν Μονάχου – Βιλερμπάν
Ρεάλ Μαδρίτης – Αναντολού Εφές
Παρασκευή 27/3
Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας
Παναθηναϊκός AKTOR – Μονακό
Μπασκόνια – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Μπαρτσελόνα – Ερυθρός Αστέρας
Παρτιζάν – Βαλένθια