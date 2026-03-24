Euroleague και σύλλογοι αξίας άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ

Η διοργάνωση και οι 20 ομάδες της συνεχίζουν να αυξάνουν την αποτίμησή τους εν μέσω της προσπάθειας εισόδου του ΝΒΑ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Σύμφωνα με μελέτη της επενδυτικής τράπεζας JB Capital, που παρουσιάζει η ισπανική εφημερίδα Marca αλλά και η Euroleague, η αποτίμηση της διοργάνωσης και των συλλόγων της ξεπερνούν τα 3,21 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μόνο η διοργάνωση έχει αποτιμηθεί σε 1,41 δισεκατομμύρια ευρώ για τη σεζόν 2025-2026, ενώ αναφορικά με τους συλλόγους, η ανάλυση εκτιμά μια συνολική αποτίμηση άλλων 1,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι μεμονωμένες αποτιμήσεις των συλλόγων κυμαίνονται από πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ για τις μικρότερες έως πάνω από 320 εκατομμύρια ευρώ σε ορισμένες περιπτώσεις.

Επιπλέον, η έκθεση της JB Capital αναφέρει ότι η συνολική αξία θα μπορούσε να αυξηθεί έως και 25% μόλις οριστικοποιηθεί το τρέχον δεκαετές πλαίσιο αδειοδότησης και εκτιμάται ότι η συνδυασμένη αποτίμηση της EuroLeague και των ομάδων της θα μπορούσε να φτάσει τα 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ τη σεζόν 2026-2027.