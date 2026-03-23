Νάναλι: «Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες της EuroLeague»

Ο Τζέιμς Νάναλι με ανάρτηση του στο Instagram τόνισε πως είναι αγωνιστικά ανώτερος από πολλούς παίκτες που αυτή την περίοδο αγωνίζονται στη EuroLeague.

O Tζέιμς Νάναλι λίγο μετά την σπουδαία του εμφάνιση κόντρα στον Ηρακλή απάντησε σε ένα σχόλιο στο Twitter, όπου ένας φίλαθλος τόνισε πως θα τον ήθελε στον Παναθηναϊκό, έστω και σε αυτή την ηλικία.

«Χα, χα, χα… Το γνωστό αφήγημα ότι ο παλιός είναι για τα σκουπίδια. Είμαι καλύτερος από πολλούς παίκτες που παίζουν τώρα στην Ευρωλίγκα. Επίσης, διόρθωσε την ηλικία μου, είμαι 35», ανέφερε ο γκαρντ της Ένωσης.