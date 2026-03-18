Ομπράντοβιτς: «Ο Παναθηναϊκός ξέρει να παίζει μεγάλα παιχνίδια σε... εκνευριστικές συνθήκες»

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον Ερυθρός Αστέρας το βράδυ της Παρασκευής (20/03, 21:15), σε μια ιδιαίτερα σημαντική αναμέτρηση λίγο πριν την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου της EuroLeague.

Ο προπονητής της σερβικής ομάδας, Σάσα Ομπράντοβιτς, τοποθετήθηκε ενόψει του αγώνα, επισημαίνοντας πως η ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλοι των «πράσινων» μπορεί να αποτελέσει επιπλέον κίνητρο για τους παίκτες τους.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Telekom Center Athens ως μία από τις πιο δύσκολες έδρες, υπογραμμίζοντας ότι σε επίπεδο δυσκολίας βρίσκεται αμέσως μετά την Beogradska Arena.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:



«Αυτή η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στον Παναθηναϊκό, που κάποιοι τη θεωρούν αρνητική, δεν είναι απαραίτητα κακή. Μια τέτοια κατάσταση μπορεί να δώσει έξτρα κίνητρο στους γηπεδούχους, είναι πρωταθλητές, ξέρουν πώς να παίζουν μεγάλα παιχνίδια, ακόμη και σε δύσκολες ή εκνευριστικές συνθήκες. Το γήπεδό τους είναι το πιο δύσκολο για να παίξεις μετά το δικό μας υπάρχει πάντα πίεση, τόσο για τους παίκτες όσο και για τους διαιτητές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Πρέπει να ελέγξουμε όλα αυτά, για να μπούμε σε θέση να παίξουμε το παιχνίδι μας».