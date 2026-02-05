Ομάδες

Euroleague: Νέο «σοκ» για Χάποελ - Τέταρτη σερί ήττα και «διπλό» η Βαλένθια
Οnsports Team 05 Φεβρουαρίου 2026, 23:34
EUROLEAGUE / Βαλένθια / Χάποελ Τελ Αβίβ

Τεράστιο «διπλό» πέτυχε η Βαλένθια στο Τελ Αβίβ, επικρατώντας 104-99 της Χαποέλ στην παράταση και πιάνοντάς την στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με ρεκόρ 17-10.

Η αναμέτρηση ήταν συναρπαστική σε εξέλιξη, με τις δύο ομάδες να οδηγούνται στο έξτρα πεντάλεπτο έπειτα από ισοπαλία 88-88 στην κανονική διάρκεια.

Οι Ισπανοί μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι και πήραν από νωρίς τον έλεγχο, διατηρώντας το προβάδισμα μέχρι τις αρχές της δεύτερης περιόδου, όταν βρέθηκαν στο +5 (23-28). Στη συνέχεια, όμως, η Χαποέλ αντέδρασε εντυπωσιακά, «τρέχοντας» επιμέρους σκορ 26-8, με μπροστάρη τον εξαιρετικό Μπλέικνι, ο οποίος είχε ήδη 15 πόντους στο πρώτο ημίχρονο, για να κλείσει το πρώτο μέρος στο 49-36.

Η Βαλένθια δεν παράτησε το παιχνίδι και στην τελευταία περίοδο έκανε μεγάλη προσπάθεια επιστροφής, μειώνοντας σταδιακά τη διαφορά και περνώντας μάλιστα μπροστά με 86-88 δύο λεπτά πριν το φινάλε. Στην τελευταία επίθεση της κανονικής διάρκειας, με το σκορ ισόπαλο 88-88, ο Ζαν Μοντέρο αστόχησε, χάνοντας την ευκαιρία να χαρίσει τη νίκη στους φιλοξενούμενους.

Στην παράταση, ωστόσο, οι Ισπανοί παρουσιάστηκαν πιο ψύχραιμοι και αποτελεσματικοί, φτάνοντας στη μεγάλη νίκη με 104-99. Κορυφαίος για τη Βαλένθια ήταν ο εκπληκτικός Ζαν Μοντέρο με 29 πόντους, 8 ριμπάουντ και 39 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, ενώ σημαντική ήταν και η συμβολή του Ρίβερς με 20 πόντους.

Από πλευράς Χαποέλ, που γνώρισε την τέταρτη συνεχόμενη ήττα, ο Γιαβ Μαντάρ σημείωσε ρεκόρ καριέρας με 20 πόντους, ενώ ο Μπλέικνι ολοκλήρωσε το ματς με 23.

Τα δεκάλεπτα: 21-24, 49-36, 73-61, 88-88, 99-104 (παρ.).



