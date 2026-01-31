Ομάδες

Euroleague: Ο εκπληκτικός Κώστας Σλούκας MVP της αγωνιστικής
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 00:53
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Euroleague: Ο εκπληκτικός Κώστας Σλούκας MVP της αγωνιστικής

Ο έμπειρος γκαρντ με την εξαιρετική του απόδοση αναδείχθηκε ο κορυφαίος της 25ης αγωνιστικής στη διοργάνωση.

Χρειάστηκε να έρθει η τελευταία αναμέτρηση της 25ης αγωνιστικής στην Euroleague, για να αναδειχθεί ο MVP. Αυτός ήταν ο Κώστας Σλούκας, ο οποίος κάνοντας εκπληκτική εμφάνιση ήταν ο κορυφαίος σε αυτή την... στροφή της διοργάνωσης.

Ο έμπειρος γκαρντ οδήγησε τους «πράσινους» στη νίκη στη Γαλλία. Ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και 36 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Αυτή η επίδοση του έδωσε την υψηλότερη αξιολόγηση από κάθε άλλο παίκτη αυτή την αγωνιστική και έτσι αναδείχθηκε MVP.



