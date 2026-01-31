Σλούκας: «Αυτό που μετράει είναι η νίκη»

Onsports Team

Ο Κώστας Σλούκας είδε την ομάδα του να παίρνει το 7ο φετινό της διπλό και ξεκαθάρισε πως αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα.

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού και μετά το τέλος του αγώνα ξεκαθάρισε ότι παρά τα λάθη που έκανε η ομάδα του στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.

Στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, αν και στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι η νίκη. Η Euroleague είναι ένας μαραθώνιος με πάρα πολλά παιχνίδια, εμείς ήμασταν συμπαγείς και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος».