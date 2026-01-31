Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Σλούκας: «Αυτό που μετράει είναι η νίκη»
Onsports Team 31 Ιανουαρίου 2026, 00:17
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Σλούκας: «Αυτό που μετράει είναι η νίκη»

Ο Κώστας Σλούκας είδε την ομάδα του να παίρνει το 7ο φετινό της διπλό και ξεκαθάρισε πως αυτό που μετράει είναι το αποτέλεσμα. 

Ο Κώστας Σλούκας ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Παναθηναϊκού και μετά το τέλος του αγώνα ξεκαθάρισε ότι παρά τα λάθη που έκανε η ομάδα του στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη. 

Στις δηλώσεις του στο flash interview ανέφερε μεταξύ άλλων:

«Ελέγχαμε το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του. Κάναμε μια καλή προσπάθεια, αν και στο τέλος χαλαρώσαμε για κάποιο λόγο, αλλά αυτό που μετράει στο τέλος είναι η νίκη. Η Euroleague είναι ένας μαραθώνιος με πάρα πολλά παιχνίδια, εμείς ήμασταν συμπαγείς και καταφέραμε να μείνουμε μπροστά στο σκορ μέχρι το τέλος».



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
2 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Η αποβολή του Χότζα, το γκολ του Φαμπιάνο και τα highlights από το Αγρίνιο
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
4 λεπτά πριν Παναθηναϊκός - Κηφισιά: Με Μίγιτς οι νεοφώτιστοι στην Λεωφόρο
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
23 λεπτά πριν Παναιτωλικός - Άρης 0-1: Λύτρωση με Φαμπιάνο - Έκτη σερί ήττα για «καναρίνια»
SUPER LEAGUE
Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
35 λεπτά πριν Παναθηναϊκός: Πρώτη για Αντίνο στην αποστολή – Επιστροφή Καλάμπρια
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved