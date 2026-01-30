Euroleague: Έφτασε τα 450 ματς στην διοργάνωση ο Κώστας Σλούκας

Onsports Team

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR είναι δεύτερος στη σχετική λίστα, πίσω μόνο από τον Σέρχιο Γιουλ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Κόντρα στην Βιλερμπάν ο Κώστας Σλούκας αγωνίστηκε για 450η φορά στην Euroleague. Ένας απ’ τους μεγαλύτερους γκαρντ στην ιστορία της διοργάνωσης συνεχίζει να «γράφει» εντυπωσιακούς αριθμούς.

Ο άσος του Παναθηναϊκού AKTOR είναι δεύτερος στην ιστορία της διοργάνωσης, πίσω από τον Σέρχιο Γιουλ που έχει 468 ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης.