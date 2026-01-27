«Βόμβα» στη EuroLeague: Ελεύθερος ο Μάικ Τζέιμς

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ο Αμερικανός παίκτης της Μονακό, έπειτα από επαναδιαπραγμάτευση του συμβολαίου του, μένει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ και δημοσίευμα του basketnews ο Μάικ Τζέιμς το προσεχές καλοκαίρι μένει ελεύθερος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το εν λόγω site ο Αμερικανός παίκτης έπειτα από συζητήσεις και επαναδιαπραγματεύσεις με τη διοίκηση της ομάδας του Μόντε Κάρλο, ήρθε σε συμφωνία για να μείνει ελεύθερος το καλοκαίρι του 2026 και να μπορεί να βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ή να παραμείνει στο Μονακό κάτω από νέες οικονομικές συνθήκες.

Η αρχική ανανέωση του Μάικ Τζέιμς με τη Μονακό προέβλεπε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, κάτι όμως που φαίνεται πως έχει αλλάξει και ο Αμερικανός άσος διαπραγματεύτηκε ξανά τους όρους της συνεργασίας κι έκοψε έναν χρόνο από το deal.