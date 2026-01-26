Τζόσεφ: «Θέλω να είμαι ο floor general στο παρκέ»

Οnsports Τeam

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Ολυμπιακού έφτασε Ελλάδα και έκανε τις πρώτες του δηλώσεις με τα «ερυθρόλευκα».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

"Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Όπως ξέρετε ήδη, τα πράγματα έγιναν πολύ γρήγορα. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Είχα επισκεφτεί την Αθήνα πριν, είναι πανέμορφη πόλη, αλλά ήξερα και για τον Ολυμπιακό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έρχομαι στον Ολυμπιακό".

Για το αν ήταν εύκολη απόφασή να πει το “ναι” στον Ολυμπιακό: "Ήταν εύκολη απόφαση. Ξέρω κάποιους από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Το κλαμπ από μόνο του μιλάει από μόνο του. Είμαι ενθουσιασμένος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά. Έχω τεράστιο κίνητρο. Είναι μια νέα κατάσταση για μένα και μου δίνει ζωή και είμαι τρομερά ενθουσιασμένος που είμαι εδώ. Ο κόουτς πάντα μου μιλούσε. Χτίσαμε καλή σχέση. Είναι εξαιρετικός προπονητής και εξαιρετικός τύπος. Έμαθα πολλά κι ας ήταν για λίγο.

Είμαι πεινασμένος να παίξω μπάσκετ, είναι κάτι που θέλω. Έχω μιλήσει ήδη με τον κόουτς για τα συστήματα που θέλει. Είμαι χαρούμενος που θα ενταχθώ στο κλαμπ, έχει ταλέντο η ομάδα και ανυπομονώ να δουλέψω. Για μένα ο κόουτς Πόποβιτς σημαίνει πολλά. Χωρίς αυτόν δεν θα ήμουν εδώ. Εντός και εκτός παρκέ έμαθα πολλά από αυτόν και δεν έχω λόγια να περιγράψω τη σχέση μας. Δεν έχω μιλήσει ακόμα με τον Χολμς. Ξέρω ότι θα είναι στην απέναντι πλευρά.

Ξέρεις την ατμόσφαιρα που υπάρχει εδώ, είναι τρελή. Ανυπομονώ να είμαι σε θέση να παίξω σε τέτοια ατμόσφαιρα. Το να είμαι εδώ είναι διαφορετικό. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν όλα έγιναν γρήγορα. Εστιάζω στην ομάδα που έχουμε, το ποιοι είναι εδώ και το σύστημα της ομάδας. Σύντομα περιμένω να έχουμε περισσότερα στο μέλλον.

Περιμένω μπάσκετ υψηλού επιπέδου, να είμαι ανταγωνιστικός. Με τα χρόνια ο Ολυμπιακός χτίζει χαρακτήρα σαν ομάδα και περιμένω να βγω στο παρκέ και να ανταποκριθώ με τη φανέλα της ομάδας και ελπίζω να φέρω νίκες και να είμαι στο καλύτερο επίπεδο. Ξέρω τι σημαίνει ο Σπανούλης εδώ. Είναι ένας θρύλος. Ανυπομονώ να ξεκινήσω δουλειά με τη νέα μου ομάδα.

Με τα χρόνια ακόμα και σήμερα η ικανότητα να προσαρμόζομαι είναι σημαντική. Κάνω το καλύτερο που μπορώ μέσα από την εικόνα μου στο παρκέ και αυτό θέλω να φέρω. Με τον κόουτς δεν έχουμε εμβαθύνει ακόμα αλλά θέλω να είμαι floor general σε κάθε έκφανση".