Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ρεάλ Μαδρίτης: Ξανά τραυματίας ο Τεό Μαλεντόν
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 07:42
EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης: Ξανά τραυματίας ο Τεό Μαλεντόν

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό όπως έγινε γνωστό απ’ τη «βασίλισσα».

Ο Τεό Μαλεντόν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μονακό, μετά από 1’ στο παρκέ, με τη «βασίλισσα» να επιβεβαιώνει το γεγονός.

Όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τ' αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως αντιμετωπίζει τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Η ισπανική ομάδα ανέφερε πως η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασής του.



Ροή ειδήσεων

NBA
Μιλγουόκι Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα
22 λεπτά πριν Μιλγουόκι Μπακς: «Πάγωσαν» με Αντετοκούνμπο - Μένει εκτός για 1,5 μήνα
STORIES
Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/01) - «Σλάγκερ» και «Διπλό»
34 λεπτά πριν Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (24/01) - «Σλάγκερ» και «Διπλό»
NBA
NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο
56 λεπτά πριν NBA: «Συναγερμός» στους Μπακς - Νέα ήττα από τους μισούς Νάγκετς και πρόβλημα με Αντετοκούνμπο
SUPER LEAGUE
Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ
1 ώρα πριν Super League: «Πρέπει» για Ολυμπιακό, δύσκολη έξοδος για ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved