Ρεάλ Μαδρίτης: Ξανά τραυματίας ο Τεό Μαλεντόν

Onsports Team

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον προσαγωγό όπως έγινε γνωστό απ’ τη «βασίλισσα».

Ο Τεό Μαλεντόν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Μονακό, μετά από 1’ στο παρκέ, με τη «βασίλισσα» να επιβεβαιώνει το γεγονός.

Όπως ενημέρωσε η Ρεάλ Μαδρίτης, ο 24χρονος Γάλλος γκαρντ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, τ' αποτελέσματα των οποίων έδειξαν πως αντιμετωπίζει τραυματισμό στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού.

Η ισπανική ομάδα ανέφερε πως η επιστροφή του στην αγωνιστική δράση θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη της κατάστασής του.