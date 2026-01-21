EuroLeague: Οι διαιτητές στις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Οnsports Τeam

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Τελ Αβίβ για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι, οι «ερυθρόλευκοι» στην Τουρκία για το ματς με την Εφές και η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε τους διαιτητές των δύο παιχνιδιών.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR και στο Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός.

Στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» θα σφυρίξουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονός), Τζόσεφ Μπίσανγκ (Γάλλος) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός). Η διαιτητική τριάδα στο ματς των «ερυθρολεύκων» θα αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς (Σέρβος), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανός) και Ουγκές Τεπενίερ (Γάλλος).