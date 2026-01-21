Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague: Οι διαιτητές στις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού
Οnsports Τeam 21 Ιανουαρίου 2026, 10:58
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός Μυρτιάς / Παναθηναϊκός

EuroLeague: Οι διαιτητές στις «μάχες» Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Οι «πράσινοι» ταξιδεύουν στο Τελ Αβίβ για την αναμέτρηση με τη Μακάμπι, οι «ερυθρόλευκοι» στην Τουρκία για το ματς με την Εφές και η διοργανώτρια Αρχή ανακοίνωσε τους διαιτητές των δύο παιχνιδιών.

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Μακάμπι Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR και στο Αναντολού Εφές-Ολυμπιακός.

Στο παιχνίδι του «τριφυλλιού» θα σφυρίξουν οι Όλεγκς Λάτισεβς (Λετονός), Τζόσεφ Μπίσανγκ (Γάλλος) και Στιβ Μπίτνερ (Γερμανός). Η διαιτητική τριάδα στο ματς των «ερυθρολεύκων» θα αποτελείται από τους Ίλια Μπελόσεβιτς (Σέρβος), Τζόρντι Αλιάγκα (Ισπανός) και Ουγκές Τεπενίερ (Γάλλος).



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Οι δηλώσεις του Τσιφτσή πριν την Μπέτις
13 λεπτά πριν ΠΑΟΚ: «Η ομάδα βγάζει τον καλύτερο της εαυτό στα δύσκολα» - Οι δηλώσεις του Τσιφτσή πριν την Μπέτις
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»
23 λεπτά πριν Κώστας Τσιμίκας: Επιστρέφει στην Premier League – «Η Νότιγχαμ τον θέλει δανεικό με οψιόν αγοράς»
EUROLEAGUE
Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)
38 λεπτά πριν Αταμάν: «Μπράβο σας, πολύ καλή ομαδική δουλειά» (vid)
CHAMPIONS LEAGUE
Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία
1 ώρα πριν Champions League: Με Σαλάχ η Λίβερπουλ στη Μασσαλία
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved