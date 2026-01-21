Τολιόπουλος στο ONSPORTS: «Απίστευτο αυτό που έζησα, μακάρι να ζήσουμε και άλλα τόσα»

Ο Βασίλης Τολιόπουλος αφού «εκτέλεσε» τη Μπασκόνια και άκουσε 17.000 φίλους του Παναθηναϊκού να τραγουδούν ρυθμικά το όνομά του μίλησε στο ONSPORTS για τα συναισθήματά του, αλλά και για το πως θα μπει ο Παναθηναϊκός και πάλι στον δρόμο των επιτυχιών.

Το χθεσινό βράδυ είναι από εκείνα που θα μείνουν για πάντα χαραγμένα στο μυαλό και την καρδιά του Βασίλη Τολιόπουλου. Από εκείνα που θα μπουν στο… παλμαρέ. Γιατί το χθεσινό βράδυ είναι ισάξιο με ένα βράδυ κατάκτησης κάποιου τίτλου. Και αυτό δεν είναι υπερβολικό. Το να καταφέρνει ένας αθλητής, με ελάχιστη συμμετοχή, να κάνει 17.000 οπαδούς του Παναθηναϊκού να τραγουδάνε το όνομά του και να τον αποθεώνουν για τη συνεισφορά του στην ομάδα είναι κάτι πολύ σπάνιο. Και ο Βασίλης Τολιόπουλος, με τη δουλειά του, την αποφασιστικότητά του και τον επαγγελματισμό του, το αξίζει και με το παραπάνω.

Λίγο μετά την εντυπωσιακή του εμφάνιση κόντρα στην Μπασκόνια, η οποία ολοκληρώθηκε με 21 πόντους (1/3 δίποντα, 5/9 τρίποντα, 4/4 βολές). 5 ασίστ και ένα κλέψιμο, ο Έλληνας γκαρντ μίλησε στο ONSPORTS για όσα έζησε και για όσα θέλει να ζήσει στη συνέχεια.

«Είναι πάρα πολύ σημαντικό που επιστρέψαμε στις νίκες. Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια επικίνδυνη ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους» είπε ο Τολιόπουλος στο πρώτο του σχόλιο και έδωσε τη δική του απάντηση για τα σκαμπανεβάσματα της ομάδας του: «Αυτά υπάρχουν σε μια τόσο μεγάλη σεζόν και σε μια τόσο απαιτητική διοργάνωση. Υπάρχουν πάρα πολλές καλές και ποιοτικές ομάδες και είναι φυσιολογικό να δημιουργούνται κάποια σερί. Είτε θετικά, είτε αρνητικά. Το θέμα για εμάς είναι να δουλεύουμε στα λάθη μας, να βελτιωνόμαστε και να προχωράμε μπροστά».

Όσο για την επόμενη ημέρα είπε: «Πρέπει να ξεχάσουμε άμεσα την νίκη επί της Μπασκόνια. Ότι έγινε, έγινε. Το πρόγραμμα είναι τέτοιο που δε μας επιτρέπει να μείνουμε άλλο σε αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να προετοιμαστούμε για τη Μακάμπι. Θα είναι πολύ δύσκολο παιχνίδι, ειδικά και τώρα που προέρχεται από την ήττα με τον Ολυμπιακό. Θα τη μελετήσουμε και θα πάμε στο Τελ Αβίβ για να πάρουμε το διπλό».

Ο χθεσινός αγώνας δεν πρόκειται να ξεχαστεί από τον Έλληνα παίκτη και αυτό είναι ξεκάθαρο στα λεγόμενά του: «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που έπαιξα και βοήθησα την ομάδα μου. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ήμουν έτοιμος όλο αυτόν τον καιρό και περίμενα να πάρω την ευκαιρία μου. Είναι απίστευτο αυτό που έζησα και εύχομαι να ζήσω μαζί με την ομάδα και άλλα τόσα. Είναι πολύ ξεχωριστό για κάθε αθλητή που βρίσκεται σε μια τέτοια ομάδα, με τέτοια ιστορία όπως είναι ο Παναθηναϊκός να ακούει το όνομά του από τον κόσμο. Συγκινήθηκα πολύ και τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξη και τη βοήθεια».