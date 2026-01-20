Διάσειση ο Μιλουτίνοφ και αμφίβολος με την Εφές

INTIME SPORTS

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υπέστη διάσειση στο ματς του Ολυμπιακού με την Μακάμπι Τελ Αβίβ και είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές.

Ο Ολυμπιακός μπορεί να πήρε την νίκη επί της Μακάμπι Τ.Α. αλλά ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι συνεργάτες του έχουν το μυαλό τους στον Νίκολα Μιλουτίνοβ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού υπέστει διάσειση στον αποψινό αγώνα και η συμμετοχή του κόντρα στην Εφές είναι αμφίβολη.

Όπως έκανε γνωστό ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη συνέντευξη Τύπου, ο Μιλουτίνοφ υπέστη διάσειση και έτσι είναι αμφίβολος για τον αγώνα με την Αναντολού Εφές (22/1).

«Είναι πιθανό να μην ταξιδέψει ο Μιλουτίνοφ γιατί από το χτύπημα έχει πάθει διάσειση και ο γιατρός είπε ότι είναι καλύτερο να μην έρθει στην Κωνσταντινούπολη. Θα το δούμε αύριο» είπε ο «ερυθρόλευκος» κόουτς.