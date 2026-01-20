Αποθέωση Τολιόπουλου στο ΟΑΚΑ!

Onsports Team

Ο Έλληνας παίκτης γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Παναθηναϊκού τόσο την ώρα που πέρασε στο παρκέ για πρώτη φορά όσο και την ώρα που τον απέσυρε ο Εργκίν Αταμάν.

Θερμό χειροκρότημα στην είσοδο, αλλά και στην αντικατάσταση του για τον Βασίλη Τολιόπουλο με τον κόσμο μάλιστα να φωνάζει ρυθμικά το όνομά του!

Ο Έλληνας παίκτης θεωρείται από τον κόσμο της ομάδας από τους πιο... αδικημένους, λόγω των συνθηκών και για μία ακόμα φορά απέδειξε τη στήριξή του στον έμπειρο γκαρντ.

Οι 17.000 φίλοι της ομάδας αποθέωσαν τον Τολιόπουλο όταν σηκώθηκε από τον πάγκο για να περάσει αλλαγή, ενώ την ώρα που επέστρεψε στον πάγκο φώναξαν ρυθμικά το όνομά του με τον Εργκίν Αταμάν να του δίνει το χέρι για να τον συγχαρεί για την προσπάθειά του.