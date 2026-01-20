Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ 100-93: Βήμα προς το πλεονέκτημα έδρας

KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Οnsports Team

Ο Ολυμπιακός επικράτησε 100-93 της Μακάμπι Τελ Αβίβ και συνέχισε την ανοδική πορεία του με στόχο το πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη, μολονότι επέτρεψαν στη Μακάμπι να σκοράρει περισσότερους πόντους από τον μέσο όρο της (89,4π.), και πλέον στρέφουν το βλέμμα τους προς την Κωνσταντινούπολη, όπου την Πέμπτη (22/1, 19:30) θα αντιμετωπίσουν την Αναντολού Εφές, για την 24η αγωνιστική.

Το επιμέρους 31-10 στη δεύτερη περίοδο, με ένα σερί 20-0, έθεσε από νωρίς τις βάσεις της επικράτησης και οδήγησε τον Ολυμπιακό στην έκτη νίκη του στα τελευταία επτά παιχνίδια και τρίτη συνεχόμενη στη Euroleague, ανεβάζοντας το ρεκόρ του στο 14-8. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Πειραιά έχει ένα ματς λιγότερο, εκείνο με αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν πολύ καλός, έχοντας ήδη 15 πόντους από την πρώτη περίοδο και ολοκληρώνοντας το παιχνίδι με 28 πόντους, 6/8 τρίποντα και 6 ριμπάουντ. Τη σκυτάλη πήρε στη δεύτερη περίοδο ο Εβάν Φουρνιέ, που τελείωσε τον αγώνα με 12 πόντους και 9 ασίστ.

Θετική ήταν κι η παρουσία του Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος στο ντεμπούτο του στη Euroleague με τη φανέλα των Πειραιωτών, σε μόλις 7:20 λεπτά συμμετοχής, γέμισε τη στατιστική του με 6 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 ασίστ.

Για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που έπεσε στο 9-14, ξεχώρισε ο Ρομάν Σόρκιν με 21 πόντους.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 58-34, 76-62, 100-93

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ορντόφ (Κροατία), Κόλιενσιτς (Μαυροβούνιο) και Ραντοϊκοβιτς (Κροατία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 10 (2), Νιλικίνα, Ουόρντ 8, Βεζένκοφ 28 (6), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 7 (1), Πίτερς 9, Μιλουτίνοφ 13, Χολ 7, ΜακΚίσικ, Τζόουνς 6, Φουρνιέ 12 (2)

ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ (Οντέντ Κάτας): Λούντμπεργκ 10 (2), Χόαρντ 11 (1), Κλαρκ 9 (3), Σάντος 5 (1), Σόρκιν 21 (2), Μπρίσετ 11 (1), Ντάουτιν Τζ. 3 (1), Λιφ 2, Μπλατ 6 (2)