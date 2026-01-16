Παναθηναϊκός AKTOR: Βίντεο, ανάλυση λαθών και προπόνηση με τους γνωστούς απόντες

Onsports Team

Από το αεροδρόμιο στο Telekom Center Athens οι παίκτες του Παναθηναϊκού, με τον Εργκίν Αταμάν να τους δείχνει για πάνω από μία ώρα τα λάθη που έκαναν στο Μόναχο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής (16/1) επέστρεψε από το Μόναχο η αποστολή του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινοι» γνώρισαν την ήττα από την Μπάγερν και έτσι από το αεροδρόμιο πήγαν απ’ ευθείας στο Telekom Center Athens.

Εκεί, ο Εργκίν Αταμάν τους έδειξε βίντεο για πάνω από μία ώρα. Αναλύοντας τα λάθη που έγιναν στο ματς για να έρθει η ήττα.

Εν συνεχεία οι «πράσινοι» προπονήθηκαν, καθώς ακολουθεί η δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση για την GBL με τον ΠΑΟΚ και εν συνεχεία η «διαβολοβδομάδα» στην Euroleague.

Κέντρικ Ναν, Ντίνος Μήτογλου και Νίκος Ρογκαβόπουλος, δεν συμμετείχαν στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας λόγω των προβλημάτων που τους ταλαιπωρούν.