Μπάγερν Μονάχου - Παναθηναϊκός: Πάνω από 3.000 φίλοι του «τριφυλλιού» πρασίνισαν το Μόναχο

Κάτι παραπάνω από βροντερό παρών δίνει ο κόσμος του Παναθηναϊκού οι οποίοι έχουν κάνει Telekom Center το γήπεδο των Βαυαρών.

Το δικό τους πάρτι έχουν ήδη στήσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού που βρίσκονται στο Μόναχο για το ματς με τη Μπάγερν.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος το Μόναχο έχει πρασινίσει για τα καλά με τον κόσμο της ομάδας του "τριφυλλιού" να έχει δημιουργήσει μια μοναδική ατμόσφαιρα.

Πάνω από 3.000 φίλοι του Παναθηναϊκού βρίσκονται ήδη στο κλειστό της Μπάγερν και με τη φωνή τους και την ψυχή τους αναμένεται να "σπρώξουν" την ομάδα τους σε μία ακόμα νίκη.