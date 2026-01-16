Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Καμπόκλο
Onsports Team 16 Ιανουαρίου 2026, 02:22
EUROLEAGUE

Euroleague: Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Καμπόκλο

Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν με την ομάδα των Εμιράτων και ανακοινώθηκε επίσημα.

Η Ντουμπάι ήρθε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος σέντερ έχει ήδη ενσωματωθεί στην ομάδα των Εμιράτων.

Ο Καμπόκλο αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας, πλαισιώνοντας τους Μφιόντου Καμπενγκέλε και Κενάν Καμένιας, προσθέτοντας ύψος, εμπειρία και σωματική παρουσία στο «ζωγραφιστό».

Μετά την απουσία του από την έναρξη της σεζόν λόγω τραυματισμού στη μέση, ο Βραζιλιάνος ψηλός δηλώνει πλέον έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Καμπόκλο έχει αγωνιστεί σε 27 αναμετρήσεις EuroLeague, όλες τη σεζόν 2023/24 με την Παρτιζάν, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και PIR 10,5 σε 19 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.

 



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Euroleague: Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Καμπόκλο
3 ώρες πριν Euroleague: Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Καμπόκλο
ΣΠΟΡ
Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!
4 ώρες πριν Ελλάδα: Ο Αργυρόπουλος πέτυχε την κορυφαία γκολάρα στο πόλο!
EUROLEAGUE
Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
5 ώρες πριν Euroleague: Πήρε το ντέρμπι η Μονακό, άντεξε η Μακάμπι - Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία
BASKET LEAGUE
Προμηθέας: Ενίσχυση με Τζόρνταν Τάκερ
5 ώρες πριν Προμηθέας: Ενίσχυση με Τζόρνταν Τάκερ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved