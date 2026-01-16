Euroleague: Η Ντουμπάι BC ανακοίνωσε τον Καμπόκλο

Onsports Team

Ο Βραζιλιάνος υπέγραψε μέχρι το τέλος της σεζόν με την ομάδα των Εμιράτων και ανακοινώθηκε επίσημα.

Η Ντουμπάι ήρθε σε συμφωνία με τον Μπρούνο Καμπόκλο, ο οποίος θα ενταχθεί στο ρόστερ της ομάδας με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν. Ο 30χρονος Βραζιλιάνος σέντερ έχει ήδη ενσωματωθεί στην ομάδα των Εμιράτων.

Ο Καμπόκλο αναμένεται να ενισχύσει τη γραμμή των ψηλών της ομάδας, πλαισιώνοντας τους Μφιόντου Καμπενγκέλε και Κενάν Καμένιας, προσθέτοντας ύψος, εμπειρία και σωματική παρουσία στο «ζωγραφιστό».

Μετά την απουσία του από την έναρξη της σεζόν λόγω τραυματισμού στη μέση, ο Βραζιλιάνος ψηλός δηλώνει πλέον έτοιμος να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο Καμπόκλο έχει αγωνιστεί σε 27 αναμετρήσεις EuroLeague, όλες τη σεζόν 2023/24 με την Παρτιζάν, όπου είχε κατά μέσο όρο 9,4 πόντους, 4 ριμπάουντ και PIR 10,5 σε 19 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα.