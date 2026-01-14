Euroleague: Αυλαία με Παρτιζάν - Ολυμπιακός στο Βελιγράδι - Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Eurokinissi Sports

Με μία απαιτητική αποστολή βρίσκεται αντιμέτωπος ο Ολυμπιακός, ο οποίος δοκιμάζεται το βράδυ της Τετάρτης (14/01) στο Βελιγράδι απέναντι στην Παρτίζαν, στο πλαίσιο της 22ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Πρόκειται για το μοναδικό παιχνίδι της ημέρας, σε μία έδρα που παραδοσιακά δημιουργεί έντονες συνθήκες πίεσης για κάθε αντίπαλο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ταξιδεύει στη σερβική πρωτεύουσα με ρεκόρ 12-8, θέλοντας να συνεχίσει την πορεία της προς την πρώτη εξάδα της διοργάνωσης.

Από την άλλη πλευρά, η Παρτίζαν διανύει μία ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, καθώς μετρά μόλις 6 νίκες και 15 ήττες, αποτέλεσμα που δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες που υπήρχαν στην αρχή της σεζόν.

Οι Σέρβοι καλούνται να διαχειριστούν σημαντικά προβλήματα απουσιών. Ο Ζοάν Πενιαρόγια, μετά τον Σέικ Μίλτον, είδε να τίθενται εκτός και οι Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν. Ο πρώτος αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι και δεν θα αγωνιστεί, ενώ ο δεύτερος ταλαιπωρείται από ίωση και η συμμετοχή του θα κριθεί πριν το τζάμπολ.

Στον αντίποδα, ο Φρανκ Νιλικίνα ταξίδεψε κανονικά με την αποστολή του Ολυμπιακού και αναμένεται να είναι διαθέσιμος, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στους Μόντε Μόρις, που παραμένει τραυματίας και Ταϊρίκ Τζόουνς, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής κατόπιν συμφωνίας των δύο ομάδων. Παράλληλα, εκτός παραμένουν και οι μακροχρόνια απόντες Μουστάφα Φαλ και Κίναν Έβανς.

Το πρώτο τζάμπολ στην κρίσιμη αναμέτρηση των Πειραιωτών στο Βελιγράδι κόντρα στην Παρτιζάν έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (14/01) στις 20:30. Τηλεοπτικά, το ματς θα καλυφθεί από το Novasports Prime.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στην Euroleague:

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου

20:30 EuroLeague – 22η αγωνιστική: Παρτίζαν – Ολυμπιακός Novasports Prime

Πέμπτη 15 Ιανουαρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια Novasports4

EuroLeague: Ντουμπάι – Βίρτους Μπολόνια 19:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπασκόνια Novasports5

20:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Παναθηναϊκός AKTOR 21:05 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις Novasports2

EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ζάλγκιρις 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας Novasports6

EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ερυθρός Αστέρας 21:45 EuroLeague: Παρί – Μονακό Novasports4

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου