Euroleague: Με πολλά προβλήματα η Παρτιζάν κόντρα στον Ολυμπιακό – Εκτός κι οι Πάρκερ, Μπράουν

EPA/SEBASTIEN NOGIER

Οnsports Team

Με σοβαρά αγωνιστικά προβλήματα θα υποδεχθεί η Παρτιζάν τον Ολυμπιακό, καθώς θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Τζαμπάρι Πάρκερ και Στέρλινγκ Μπράουν.

Η ομάδα του Χουάν Πεναρόγια αντιμετωπίζει πλέον έντονο πρόβλημα βάθους, αφού εκτός δράσης βρίσκεται ήδη ο Σέικ Μίλτον, που έσπασε το χέρι του και αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Μαρτίου, ενώ προστέθηκαν και δύο ακόμη σημαντικές απουσίες.

Ο Πάρκερ αποχώρησε από την προπόνηση με ενοχλήσεις στο πόδι, την ώρα που ο Μπράουν ταλαιπωρείται από ίωση, με αποτέλεσμα αμφότεροι να μην είναι διαθέσιμοι για το ματς με τους «ερυθρόλευκους».

Στον αντίποδα, υπάρχει το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του ο Τόνι Γιεκίρι με τη φανέλα της Παρτιζάν, ωστόσο η σερβική ομάδα θα παραταχθεί ιδιαίτερα «λαβωμένη», κυρίως στην περιφέρεια, απέναντι στο σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Υπενθυμίζεται ότι παραμένουν επίσης εκτός οι Κάρλικ Τζόουνς και Μάριο Νάκιτς, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση για τους Σέρβους.