«Οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι της Euroleague φτιάχνουν δικό τους συνασπισμό»

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Basketnews οι ομάδες που δεν είναι μέτοχοι στη διοργάνωση προχωρούν σε μια κίνηση με μεγάλη σημασία που θα συζητηθεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Basketnews, οι ομάδες που δεν διαθέτουν μετοχικό ποσοστό στην EuroLeague σχεδιάζουν να δημιουργήσουν έναν νέο συλλογικό φορέα, με στόχο να ενισχύσουν την επιρροή τους στις εξελίξεις της διοργάνωσης.

Σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες του συγκεκριμένου ρεπορτάζ ανάμεσα στις ομάδες αυτές είναι και ο ΠΑΟΚ που θέλει να παίξει ρόλο στις εξελίξεις.

Το ρεπορτάζ του Basketnews επισημαίνει ότι σύλλογοι όπως το Ντουμπάι, η Χάποελ Τελ Αβίβ, η Βαλένθια, η Μονακό, η Παρτίζαν, ο Ερυθρός Αστέρας και η Βίρτους Μπολόνια επιδιώκουν να συσπειρωθούν, ώστε να αποκτήσουν πιο ουσιαστικό λόγο στις αποφάσεις που αφορούν τη EuroLeague.

Επιπλέον, ο νέος οργανισμός δεν θα αφορά αποκλειστικά ομάδες που ήδη αγωνίζονται στη διοργάνωση, αλλά και εκείνες που στοχεύουν να εισέλθουν τα επόμενα χρόνια. Σε αυτήν την κατηγορία εντάσσεται η Χάποελ Ιερουσαλήμ, ενώ στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι και ο ΠΑΟΚ —ο οποίος βρίσκεται σε φάση σημαντικής ανάπτυξης υπό την καθοδήγηση του Τέλη Μυστακίδη— εξετάζει το ενδεχόμενο συμμετοχής. Το ίδιο ισχύει και για συλλόγους όπως η Μπεσίκτας και η Νάπολι.

Αντίθετα, η Παρί, που δεν ανήκει στους 13 μετόχους της EuroLeague, δεν φαίνεται διατεθειμένη να ενταχθεί αρχικά στο νέο σχήμα, καθώς προτεραιότητά της παραμένει η προσπάθεια να καταλάβει τη θέση που θα αφήσει κενή η Βιλερμπάν από την επόμενη σεζόν. Μόνο εφόσον αυτό δεν καταστεί εφικτό, θα εξετάσει την ένταξή της στον υπό σύσταση οργανισμό.