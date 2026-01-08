Μόρις: «Θέλω να φέρω μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι της ομάδας»

Οnsports Τeam

Ο νέος παίκτης του Ολυμπιακού στάθηκε στις πρώτες του ημέρες στην ομάδα και τόνισε τι θέλει από τον ίδιο ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο Μόντε Μόρις μίλησε για τις πρώτες του ημέρες στον Ολυμπιακό και για το τι πρέπει να κάνει για να μπορέσει να...μπει στο πνεύμα της ομάδας και σε όσα θέλει ο προπονητής του.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Τις πρώτες του σκέψεις από την Ελλάδα: «Μου αρέσει πολύ εδώ. Είναι ωραίο το φαγητό, η ομάδα, ο κόσμος. Ο κόουτς και οι συμπαίκτες μου με έχουν αγκαλιάσει. Προσπαθώ να βελτιωθώ κάθε μέρα και να βοηθήσω ακόμα περισσότερο».

Τη βελτίωση του: «Πρέπει να βρω τρόπο να είμαι πιο επιθετικός και να κάνω το παιχνίδι μου. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει σταδιακά. Όσο παίζω γίνομαι και πιο επιθετικός και δημιουργικός για τους συμπαίκτες μου και θεωρώ ότι θα βελτιωθώ».

Τη διαφορά με το ΝΒΑ: «Σίγουρα είναι πολλά διαφορετικά: το παρκέ, το ζωγραφιστό... Το μπάσκετ είναι παντού μπάσκετ».

Αυτά που θέλει η ομάδα από εκείνον: «Δεν μου είπαν κάτι συγκεκριμένο. Αλλά πρέπει να φέρω περισσότερη ένταση στο παιχνίδι όταν ο Τόμας είναι έξω. Να προσφέρω στην επίθεση».