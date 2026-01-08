Ομάδες

Μπαρτζώκας: «Να μην υποτιμήσουμε την Μπάγερν»
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 13:06
EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Να μην υποτιμήσουμε την Μπάγερν»

Ο τεχνικός του Ολυμπιακού θέλει να δει την ομάδα του να επιστρέφει στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός δε θα πρέπει να υποτιμήσει τους Γερμανούς. 

Ο Ολυμπιακός έχει αφήσει πίσω του την ήττα από τους πρωταθλητές Ευρώπης και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να επισημαίνει πως οι παίκτες του θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κόντρα στη Μπάγερν. 

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Έλληνα τεχνικού:

Για τον Μιλουτίνοφ: «Γυρίζει ο Μιλουτίνοφ οι υπόλοιποι έχουν μπει σε κανονικές προπονήσεις και θα αποφασίσουμε αύριο ποιοι θα παίξουν. Ο Τζόουνς θα κάνει σήμερα την πρώτη του προπόνηση. Αμφίβολος και ο Νιλικίνα».

Για τον Τζόουνς: «Έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή Κατάσταση. Θέλουμε να μπει άμεσα, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα».
 
Για το πλάνο με την Μπάγερν: «Παίζει καλά. Έχει αλλάξει φιλοσοφία. Έχει δύο ψηλούς που είναι καλοί αμυντικοί και mobile και έχει σαν ομάδα άλλη εικόνα. Ο προπονητής είναι πολύ έμπειρος, προέρχονται από νίκη και σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο. Δεν πρέπει να υποτιμάς κανέναν γιατί έτσι θα έρθουν καλά αποτελέσματα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι».
 

Για την αισιοδοξία που υπάρχει πλέον μετά από μια περίοδο προβληματισμού: «Είμαι Έλληνας και ξέρω τη νοοτροπία των Ελλήνων. Και οι Ολυμπιακοί είναι ακόμα πιο έντονοι. Αν ήμουν ξένος δεν θα διάβαζα. Κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να επηρεαζόμαστε».



