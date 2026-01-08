Ομάδες

Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Ιδανικό να παίξει με την Καρδίτσα, θα σας ενημερώσει η ομάδα»
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 12:40
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Μπαρτζώκας για Τζόουνς: «Ιδανικό να παίξει με την Καρδίτσα, θα σας ενημερώσει η ομάδα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μπάγερν, αλλά και το ντεμπούτο του Ταϊρίκ Τζόουνς. 

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για την αυριανή αναμέτρηση με τη Μπάγερν Μονάχου στο ΣΕΦ, αλλά παράλληλα το μυαλό των ανθρώπων της ομάδας είναι και στην πρεμιέρα του Ταϊρίκ Τζόουνς. 

«Έπαιζε κανονικά παιχνίδια και βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Θέλουμε να μπει άμεσα, αλλά δεν θέλουμε να δημιουργηθεί πρόβλημα. Μια ιδανική κατάσταση θα ήταν να παίξει με την Καρδίτσα, αλλά θα σας ενημερώσει η ομάδα», είπε ο Έλληνας τεχνικός. 

 



