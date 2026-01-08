Ολυμπιακός: Κανονικά ο Μιλουτίνοφ κόντρα στην Μπάγερν

Οnsports Τeam

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση καθώς τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του για την αυριανή αναμέτρηση με τους Γερμανούς.

Στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου τέθηκε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ ξεπέρασε τον τραυματισμό του και τέθηκε στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε ένα παιχνίδι που οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μόνο τη νίκη.

Όσον αφορά τους Γουόρντ και ΜακΚίσικ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε ότι θα τους δει και στην τελευταία προπόνηση, αλλά ακολουθούν κανονικά το πρόγραμμα της ομάδας. Όσον αφορά τον Νιλικίνα, παραμένει αμφίβολος.