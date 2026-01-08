Ομάδες

Ο Γιαβόρ στο ΣΕΦ για το ματς με τη Μπάγερν
Οnsports Τeam 08 Ιανουαρίου 2026, 10:59
EUROLEAGUE

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπάγερν. 

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε την Τρίτη το βράδυ, στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και θέλει αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου. 

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση και είναι οι : Νταμίρ Γιαβόρ, Λούκα Καρντούμ και Μαξίμ Μπουμπέρ. 



