Ο Γιαβόρ στο ΣΕΦ για το ματς με τη Μπάγερν

Ο Ολυμπιακός θέλει να επιστρέψει στις νίκες, μετά την ήττα από τη Φενέρμπαχτσε, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τους διαιτητές της αυριανής αναμέτρησης με τη Μπάγερν.

Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε την Τρίτη το βράδυ, στην Πόλη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και θέλει αύριο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στη Μπάγερν Μονάχου.

Η EuroLeague ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα διευθύνουν την αναμέτρηση και είναι οι : Νταμίρ Γιαβόρ, Λούκα Καρντούμ και Μαξίμ Μπουμπέρ.