Αιχμές Μονέκε για διαιτησία: «Αν πω αυτό που έχω στο μυαλό μου θα μου πάρουν τον μισθό» (vid)

Ο Τσίμα Μονέκε άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Βαλένθια.

Ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βαλένθια, γνώρισε την ήττα, οι οπαδοί του επιτέθηκαν στους διαιτητές της αναμέτρησης και μετά το τέλος του αγώνα ο Τσίμα Μονέκε άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Αν πω τι έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θα μου πάρουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό. Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την Euroleague, θα πω την γνώμη μου. Ορκίζομαι στον Θεό».