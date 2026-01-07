Αιχμές Μονέκε για διαιτησία: «Αν πω αυτό που έχω στο μυαλό μου θα μου πάρουν τον μισθό» (vid)
Ο Τσίμα Μονέκε άφησε ξεκάθαρες αιχμές για τη διαιτησία του χθεσινού αγώνα της ομάδας του κόντρα στη Βαλένθια.
Ο Ερυθρός Αστέρας δεν τα κατάφερε κόντρα στη Βαλένθια, γνώρισε την ήττα, οι οπαδοί του επιτέθηκαν στους διαιτητές της αναμέτρησης και μετά το τέλος του αγώνα ο Τσίμα Μονέκε άφησε ξεκάθαρες αιχμές κατά τη διαιτησία της αναμέτρησης.
Αναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Αν πω τι έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή, θα μου πάρουν ολόκληρο τον μηνιαίο μισθό. Όταν αποσυρθώ ή φύγω από την Euroleague, θα πω την γνώμη μου. Ορκίζομαι στον Θεό».
Chima Moneke had some arguments with the referees during his team's loss to Valencia— Eurohoops (@Eurohoopsnet) January 6, 2026
"If I say what's on my mind right now, they'll take my whole monthly check.
When I retire or I leave the EuroLeague, I'll speak my mind. Swear to God"pic.twitter.com/BNM4ZgER9k