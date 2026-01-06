Euroleague, Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Εκτός και ο Νιλικίνα - Με 11άδα οι Πειραιώτες

EUROKINISSI

Με σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο κρίσιμο εκτός έδρας παιχνίδι απέναντι στη Φενερμπαχτσέ για την 20ή αγωνιστική της Euroleague.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην Κωνσταντινούπολη και πηγαίνουν στο ματς με τους Πρωταθλητές Ευρώπης με μόλις 11 διαθέσιμους παίκτες, καθώς πέρα από τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, εκτός αποστολής έμεινε τελικά και ο Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετωπίζει χαμηλά στο πόδι και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα. Η απουσία του Νιλικίνα μειώνει ακόμη περισσότερο τις επιλογές στην περιφέρεια, με τον Έλληνα τεχνικό να καλείται να διαχειριστεί το ροτέισον και την κόπωση σε ένα απαιτητικό παιχνίδι απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, η 11άδα του Ολυμπιακού: Ουόκαπ, Λαρεντζάκης, Μόρις, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ, Πίτερς, Αντετοκούνμπο, Χολ, Φουρνιέ.