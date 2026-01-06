Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ, πριν το τζάμπολ η απόφαση για Νιλικίνα
Οnsports Team 06 Ιανουαρίου 2026, 12:31
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Φενέρμπαχτσε - Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Μιλουτίνοφ, πριν το τζάμπολ η απόφαση για Νιλικίνα

Χωρίς τον Νίκολα Μιλουτίνοφ θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Με προβλήματα θα παραταχθεί το βράδυ της Τρίτης (6/1, 19:45) ο Ολυμπιακός στην Κωνσταντινούπολη κόντρα στη Φενέρμπαχτσε.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ αν και ακολούθησε την αποστολή, δεν κατάφερε να ξεπεράσει το αιμάτωμα στο αριστερό γόνατο και αποφασίστηκε να μην αγωνιστεί.

Όσο για τον Φρανκ Νιλικίνα έχει ένα χτύπημα χαμηλά στο πόδι και ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή αν θα του δώσει χρόνο συμμετοχής.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Φουλάρει για Χάβι Λόπες ο Παναθηναϊκός
19 λεπτά πριν Φουλάρει για Χάβι Λόπες ο Παναθηναϊκός
EUROLEAGUE
ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας»
37 λεπτά πριν ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR: «Μήνυμα προς τους φιλάθλους μας»
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Στον... αέρα η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
48 λεπτά πριν Στον... αέρα η μεταγραφή του Μήτογλου στη Σαμπντόρια
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πληρώνει ακριβά τη μετα-Φέργκιουσον εποχή - Το συνολικό ποσό σε αποζημιώσεις
51 λεπτά πριν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πληρώνει ακριβά τη μετα-Φέργκιουσον εποχή - Το συνολικό ποσό σε αποζημιώσεις
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved