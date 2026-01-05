Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ο Γιαβόρ στο Telekom Center Athens για το Παναθηναϊκός - Αρμάνι
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 13:34
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Ο Γιαβόρ στο Telekom Center Athens για το Παναθηναϊκός - Αρμάνι

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το βράδυ την Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης. 

Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι στο «T-Center» για την 20η αγωνιστική της Euroleague (6/1, 21:15).

Στο ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 21:15.



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Παντελίδης: «Δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!» (vid)
2 λεπτά πριν Παντελίδης: «Δικαίωση η μεταγραφή μου στον Παναθηναϊκό!» (vid)
SUPER LEAGUE
Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Παντελίδη: Το όμορφο βίντεο με τον Τετέι
5 λεπτά πριν Ο Παναθηναϊκός καλωσόρισε τον Παντελίδη: Το όμορφο βίντεο με τον Τετέι
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζόουνς
12 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Στην Ελλάδα ο Τζόουνς
EUROLEAGUE
Euroleague: «Κόλπα και αντιεπαγγελματική στάση» - Έξαλλοι στη Μακάμπι με τον Ταϊρίκ Τζόουνς
24 λεπτά πριν Euroleague: «Κόλπα και αντιεπαγγελματική στάση» - Έξαλλοι στη Μακάμπι με τον Ταϊρίκ Τζόουνς
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved