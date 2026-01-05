Ο Γιαβόρ στο Telekom Center Athens για το Παναθηναϊκός - Αρμάνι

Στο ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).
Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 21:15.
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται αύριο το βράδυ την Αρμάνι Μιλάνο και θέλει να επιστρέψει στις νίκες, με τη EuroLeague να ανακοινώνει τη διαιτητική τριάδα της αναμέτρησης.
Στο ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).
Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 21:15.