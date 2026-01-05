Ο Γιαβόρ στο Telekom Center Athens για το Παναθηναϊκός - Αρμάνι

Ανακοινώθηκαν και οι διαιτητές της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού κόντρα στην Αρμάνι στο «T-Center» για την 20η αγωνιστική της Euroleague (6/1, 21:15).

Στο ματς του «τριφυλλιού» απέναντι στην ιταλική ομάδα ορίστηκαν οι Νταμίρ Γιαβόρ (Σλοβενία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Μάρτσιν Κοβάλσκι (Πολωνία).

Υπενθυμίζουμε πως η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη στις 21:15.