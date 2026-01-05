Επίσημο: Στην Παρτιζάν ο Γιεκίρι

Οnsports Τeam

Λίγο μετά την αποδέσμευση του Ταϊρίκ Τζόουνς, η Παρτιζάν ανακοίνωσε την απόκτηση του Τόνι Γιεκίρι.

Δεν έχασε χρόνο η Παρτιζάν και επιβεβαίωσε άμεσα όλες τις πληροφορίες που ήθελαν την ομάδα του Βελιγραδίου να κάνει δικό της τον Τόνι Γιεκίρι.

Λίγο μετά την ανακοίνωση της αποδέσμευσής του Ταϊρίκ Τζόουνς, η ομάδα του Βελιγραδίου προχώρησε στην ανακοίνωση του αντικαταστάτη του Αμερικανού σέντερ, ο οποίος δεν είναι άλλος από τον Τόνι Γιεκίρι, ο οποίος έχει πλούσια εμπειρία από τη EuroLeague.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

Ο Τόνι Τζέκιρι είναι ο νέος παίκτης της Παρτίζαν

Ο πρόσφατος σέντερ της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Τόνι Τζέκιρι, είναι η νέα ενίσχυση της Παρτίζαν. Ο πρώην παίκτης των Φενερμπαχτσέ, Ούνικς, Ασβέλ, Μπασκόνια, Γκαζιαντέπ, Όστενδης και Μπαντίρμα, θα ενταχθεί σύντομα στην ασπρόμαυρη ομάδα και θα φορέσει τη φανέλα με το νούμερο 23.

Ο Τζέκιρι, ύψους 214 εκατοστών, γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου 1994. Στην μέχρι τώρα καριέρα του, έχει κατακτήσει τρόπαια στη VTB Λίγκα και στο Βέλγιο.

Τόνιε, καλώς ήρθες στον Παρτίζαν!