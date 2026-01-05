Ομάδες

Παρτιζάν: Γιεκίρι για αντι – Τζόουνς
Οnsports Τeam 05 Ιανουαρίου 2026, 11:09
EUROLEAGUE / Παρτιζάν

Παρτιζάν: Γιεκίρι για αντι – Τζόουνς

Η ομάδα του Βελιγραδίου δεν άργησε και βρήκε άμεσα τον αντικαταστάτη του Ταϊρίκ Τζόουνς ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό.

Με… φόρα έχει μπει το 2026 στο μεταγραφικό κομμάτι για τις ομάδας της EuroLeague, αφού μετά την ανακοίνωση του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ταϊρίκ Τζόουνς, η Παρτιζάν δεν άργησε και βρήκε τον αντικαταστάτη του.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες και τα δημοσιεύματα στο Βελιγράδι ο Τόνι Γιεκίρι είναι ο παίκτης που θα καλύψει το κενό του Αμερικανού σέντερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ο Νιγηριανός σέντερ έχει συμφωνήσει σε όλα με την ομάδα του Βελιγραδίου και αναμένεται να διευθετηθούν άμεσα και οι τελευταίες λεπτομέρειες για να υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Σέρβων.

Υπενθυμίζουμε πως ο Γιεκίρι έχει μεγάλη εμπειρία από την κορυφαία διοργάνωση, έχοντας παίξει σε Μπασκόνια, Ούνιξ Καζάν, Βιλερμπάν και Φενέρ.



