Πεναρόγια για Τζόουνς: «Δε μπορούσε να συνεχίσει στην Παρτιζάν, θέλουμε παίκτες με καλή νοοτροπία»

Οnsports Τeam

Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε πριν από λίγη ώρα με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ταϊρίκ Τζόουνς, με τον Αμερικανό σέντερ να αφήνει την Παρτιζάν και τα όσα πολύ δύσκολα διαδραματίστηκαν στο Βελιγράδι το τελευταίο διάστημα και να έρχεται στην Ελλάδα.

Ο Χουάν Πεναρόγια μίλησε για τον πρώην παίκτη της ομάδας του και ξεκαθάρισε ότι λόγω της νοοτροπίας του, η οποία δεν ήταν αυτή που έπρεπε, δε μπορούσε να συνεχίσει στο Βελιγράδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Νομίζω ότι είναι προφανές ότι ο Τάιρικ είναι ένας σπουδαίος παίκτης στην Εuroleague, αλλά νομίζω ότι ο σύλλογος έχει βρει την καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές, ειδικά για τον σύλλογο.

Αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι ήταν αδύνατο για τον Τάιρικ να συνεχίσει στην Παρτιζάν. Η ατμόσφαιρα και το μυαλό του είναι ήδη εκτός Παρτιζάν. Θέλουμε παίκτες με 100% καλή νοοτροπία, που παίζουν για την Παρτιζάν με προσπάθεια, επιθυμία και υπερηφάνεια, να φορέσουν τη φανέλα του ιστορικού μας συλλόγου. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη επιλογή και για τις δύο πλευρές.

Τώρα ο σύλλογος ψάχνει για μια καλύτερη επιλογή για να μας βοηθήσει, αλλά είναι σαφές ότι η αγορά, ειδικά όταν πρόκειται για ψηλούς παίκτες, δεν είναι εύκολη. Ωστόσο, είμαι σίγουρος ότι ο σύλλογος θα βρει μια καλή λύση για εμάς».