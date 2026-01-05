Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες
Οnsports Team 05 Ιανουαρίου 2026, 09:38
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την Παρτίζαν και μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι η νέα μεταγραφή που θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.

Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω επίσημης ανακοίνωσης και ψάχνει για τον αντικαταστάτη του, επιβεβαιώνοντας τα σερβικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για ρήτρα που πλήρωσαν οι Πειραιώτες, ύψους 500.000 δολαρίων.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν θα φορά πλέον τη φανέλα της Παρτίζαν. Μετά τη χθεσινή συμφωνία, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο σύλλογο, ενώ θα αποδοθεί η αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση.

Η Παρτίζαν εύχεται στον Τάιρικ καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του και στρέφεται σε άλλες λύσεις στην αγορά», αναφέρει.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της, μέσα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, κάνει λόγο για καθυστερημένο δώρο του Άγιου Βασίλη, με τον Αμερικανό άσο να ανακοινώνεται τα επόμενα λεπτά από τους «ερυθρόλευκους».

Η σχετική ανάρτηση:



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής
7 λεπτά πριν Ο Κέντρικ Ναν αναδείχθηκε MVP της αγωνιστικής
BET
Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα
18 λεπτά πριν Η διπλή αγωνιστική της Euroleague με «20 & Κάρφωσες*» από το Πάμε Στοίχημα
EUROLEAGUE
Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028 - Πότε φτάνει στην Ελλάδα
48 λεπτά πριν Κι επίσημα στον Ολυμπιακό ο Ταϊρίκ Τζόουνς μέχρι το 2028 - Πότε φτάνει στην Ελλάδα
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες
1 ώρα πριν Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved