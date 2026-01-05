Ολυμπιακός: Παρελθόν από την Παρτίζαν ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Ανακοινώνεται από τους Πειραιώτες

Οnsports Team

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από την Παρτίζαν και μέσα στην ημέρα θα ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό.

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς θα είναι η νέα μεταγραφή που θα ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.

Η Παρτίζαν αποχαιρέτησε τον παίκτη μέσω επίσημης ανακοίνωσης και ψάχνει για τον αντικαταστάτη του, επιβεβαιώνοντας τα σερβικά ρεπορτάζ που έκαναν λόγο για ρήτρα που πλήρωσαν οι Πειραιώτες, ύψους 500.000 δολαρίων.

Μέσα στην ημέρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση του Ολυμπιακού και η άφιξη του Ταϊρίκ Τζόουνς στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν:

«Ο Τάιρικ Τζόουνς δεν θα φορά πλέον τη φανέλα της Παρτίζαν. Μετά τη χθεσινή συμφωνία, ο παίκτης θα έχει την ευκαιρία να συνεχίσει την καριέρα του σε άλλο σύλλογο, ενώ θα αποδοθεί η αντίστοιχη χρηματική αποζημίωση.

Η Παρτίζαν εύχεται στον Τάιρικ καλή τύχη στη συνέχεια της καριέρας του και στρέφεται σε άλλες λύσεις στην αγορά», αναφέρει.

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με ανάρτησή της, μέσα σε χριστουγεννιάτικο κλίμα, κάνει λόγο για καθυστερημένο δώρο του Άγιου Βασίλη, με τον Αμερικανό άσο να ανακοινώνεται τα επόμενα λεπτά από τους «ερυθρόλευκους».

Η σχετική ανάρτηση: