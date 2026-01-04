Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Euroleague: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντε Κολό η Φενέρμπαχτσε
Onsports Team 04 Ιανουαρίου 2026, 22:59
EUROLEAGUE

Euroleague: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντε Κολό η Φενέρμπαχτσε

Ο Γάλλος έμπειρος γκαρντ άφησε την Βιλερμπάν για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.

Ενίσχυσης συνέχεια για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετά τον Σίλβα από την ΑΕΚ, απέκτησε και τον Νάντο Ντε Κολό από την Βιλερμπάν.

Ο πολύπειρος Γάλλος άσος, κάνει εξαιρετική σεζόν ως τώρα με 13,6 πόντους, 4,7 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ. Έτσι η Φενέρ τον απέκτησε για να την ενισχύσει στη συνέχεια της σεζόν.



Ροή ειδήσεων

ΣΠΟΡ
United Cup: Aπέσυρε τη συμμετοχή της η αντίπαλος της Σάκκαρη
51 λεπτά πριν United Cup: Aπέσυρε τη συμμετοχή της η αντίπαλος της Σάκκαρη
SUPER LEAGUE
ΑΕΛ: Παρελθόν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα
1 ώρα πριν ΑΕΛ: Παρελθόν οι Ουάρντα, Γιούσης, Κοβάσεβιτς, Τσάκλα
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή
2 ώρες πριν ΑΕΚ: Στην Ελλάδα ο Βάργκα, ολοκληρώνεται η σπουδαία μεταγραφή
EUROLEAGUE
Euroleague: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντε Κολό η Φενέρμπαχτσε
2 ώρες πριν Euroleague: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντε Κολό η Φενέρμπαχτσε
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved