Euroleague: Ανακοίνωσε την επιστροφή Ντε Κολό η Φενέρμπαχτσε
Ο Γάλλος έμπειρος γκαρντ άφησε την Βιλερμπάν για να φορέσει ξανά τη φανέλα της ομάδας της Κωνσταντινούπολης.
Ενίσχυσης συνέχεια για την Φενέρμπαχτσε. Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης μετά τον Σίλβα από την ΑΕΚ, απέκτησε και τον Νάντο Ντε Κολό από την Βιλερμπάν.
Ο πολύπειρος Γάλλος άσος, κάνει εξαιρετική σεζόν ως τώρα με 13,6 πόντους, 4,7 ασίστ και 2,1 ριμπάουντ. Έτσι η Φενέρ τον απέκτησε για να την ενισχύσει στη συνέχεια της σεζόν.
